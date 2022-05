Alejandro Fantino podría pegar el portazo en América TV

Los bajos números de rating que obtuvo el nuevo ciclo del periodista marcó una gran incertidumbre dentro de la señal.

Alejandro Fantino encendió las alarmas en América TV con la nueva temporada de Animales Sueltos. A semanas de haber estrenado el nuevo ciclo nocturno, el periodista y toda la producción no lograron cumplir las expectivas en cuanto al rating y generar gran preocupación. Incluso surgieron fuertes rumores en cuanto a la continuidad del programa.

Luego de haberse puesto frente a la conducción de Intratables tras la renuncia de Fabián Doman, Alejandro Fantino decidió dar por finalizado este ciclo y volver a apostar por el regreso de uno de sus históricos programas: Animales Sueltos. Sin embargo, hasta el momento, el programa no logró destcar en cuanto a números de rating se trata y se generaron fuertes rumores sobre la posible baja del programa de la grilla de América TV.

El programa del lunes fue uno de los más exitosos desde que regresó a la pantalla de América TV. Esta emisión tuvo como invitado a Sergio Berni y midió 1.8 puntos de rating, pero a medida que avanzaba el programa empezó a decaer y le entregó el lugar en pantalla a Modo Selfie, el show que lo preside, con una cifra de 0.9 puntos.

Esta situación que se repitió en varias ocasiones durante el programa de actualidad que lleva a cabo Alejandro Fantino generó gran preocupación en el canal. Justamente, más allá que desde el canal aún no dieron ningún anuncio oficial, se instalaron fuertes rumores de que podría darse de baja el programa y volver a apostar por Intratables, ciclo que rendía muy bien entre los contenidos que porponía América TV.

La emoción de Alejandro Fantino por el regreso de Animales Sueltos

Hace dos semanas atrás, Alejandro Fantino celebró en sus redes sociales su regreso a la pantalla de América TV con el ciclo que lo acompañó durante tantos años. Con un emotivo posteo, el periodista habló de la gran significancia que este programa tiene para él.

"Una vez más Animales Sueltos me cobija, me abre sus puertas y me da protección y paz en mi profesión. Nunca podré sentirme tan cómodo, tan pleno, tan realizado como cuando conduzco esta nave periodística", comenzó el posteo de Alejandro Fantino. "Gracias de nuevo a ustedes venerables amigas y amigos por regalarme otra chance de entrar en sus casas. Hermoso equipo y hermosa mi gente en América TV. Para ellos, para los de atrás de cámara ¡mi respeto! Son lo máximo, se brindan al 100 y te dan lo mejor de sus almas. ¡Vamos por más!", sentenció emocionado el día del estreno.