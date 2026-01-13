Alberto Cormillot sufrió un accidente automovilístico: "Me chocaron".

Alberto Cormillot sorprendió a muchos este martes 13 de enero, al aparecer con un cuello ortopédico en el programa de Radio Mitre del cual forma parte. Lejos de estar al tanto sus compañeros, estos también quedaron pasmados al observalo, por lo cual se vieron en la obligación de preguntarle qué le había ocurrido.

"Me chocaron de atrás el auto y tuve el golpe, un latigazo en el cuello", explicó primeramente, en referencia al brusco movimiento que atraviesa el cuello ante una embestida desde atrás, con la cabeza yendo hacia adelante y luego regresando a su posición original de una manera tan rápida como violenta. El mismo puede generar lesiones más que comprometedoras, razón por la cual el profesional de la salud decidió tomar recaudos.

¿Qué más dijo Alberto Cormillot del accidente que sufrió?

Con respecto a cuánto tiempo deberá usar el cuello ortopédico, detalló: "Lo voy a tener un par de meses... no es incómodo, al contrario. Es cómodo porque te alivia el dolor, no te deja hacer ningún movimiento que sea inconveniente. Están dos tipos de collares, los duros, y estos que son de una espuma fuerte. Limitan el dolor, pero no molestan. Duermo con el cuello también". "Creo que no lo voy a dejar de usar, es la nueva tendencia", concluyó de manera jocosa.

Estefanía Pasquini junto a Alberto Cormillot.

Por otra parte, desde Clarín contactaron a Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, para que diera más detalles acerca del altercado. "Fue algo menor. Tuvo un latigazo en el cuello, el efecto latigazo es cuando te chocan de atrás y la cabeza va para delante y vuelve. Se estaba bancando el dolor. Yo creo que minimizó y dijo en unos días se me pasa, pero no...", señaló la mujer, para luego alegar que es "mejor prevenir y estar atentos".