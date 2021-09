Agustina Cherri se calentó con la gente que critica a La 1-5/18: "Me da pena"

La actriz se despachó con un contundente mensaje dirigido a quienes cuestionaron la ficción producida por Adrián Suar. Agustina Cherri, sin filtro contra la gente que critica a La 1-5/18.

Luego del estreno de La 1-5/18, muchas fueron las críticas que aparecieron en redes sociales. De hecho, Julieta Bartolomé, una de las protagonistas de la serie, confesó haberse puesto a llorar al observar memes y demás publicaciones contra su personaje. Y en esta sintonía, ahora fue Agustina Cherri quien salió al cruce de los haters y se descargó en diálogo con Mitre Live.

“Hay tanto comentario tremendo como que uno para vivir en una villa debería estar con la ropa sucia o rota. No entiendo bien el concepto igual, entiendo que la gente que comenta o agrede desde ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o a un barrio pobre. La gente es limpia, pulcra”, comenzó diciendo Agustina Cherri, quien es una de las principales figuras de La 1-5/18 junto a Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia.

Por otra parte, Agustina Cherri agregó: “Es un personaje que vi en muchos lugares. Trabajo con varios comedores y hay muchas Lolas. Estoy muy contenta y muy tranquila de lo que estoy haciendo, y lo que están haciendo mis compañeros también”.

“Angustiarme, no me angustia. Bronca no me da. Trato de no mirar tanto las críticas o indagar por demás. Me parece que no tiene mucho sentido. Me da pena desde que lugar se habla, sin conocimiento, cuando es por el simple hecho de dañar ya que ni siquiera es interesante…pero bueno ya sabemos cómo somos las argentinos”, sentenció Agustina Cherri.

La figura de La 1-5/18 que no soportó las críticas: "Me puse a llorar"

El estreno de La 1-5/18 generó muchísima repercusión en las redes sociales. Sin embargo, no todas las interacciones entre la novela y los usuarios fue positiva: muchos de ellos eligieron burlarse de la trama y de sus actores, puesto que el centro de la noticia no estuvo focalizado en lo positivo de volver a tener una ficción nacional en pantalla. De hecho, una de las protagonistas admitió haber llorado tras leer los comentarios negativos hacia su papel.

En diálogo con Pronto, Julieta Bartolomé reconoció haberse quebrado por observar las apreciaciones sobre su trabajo en las redes sociales: "Yo me hice la canchera y dije 'seeeee, yo estoy re preparada, estoy re segura de mi trabajo'. Y la verdad que el día del estreno cuando volví me sorprendí porque creo que fui una de las personas que más nombraron, había memes, vídeos y decían muchas cosas malas y también muchas cosas buenas. Había gente que decía 'este personaje me encanta' y había gente que me mataba. Y justo había Luna en Piscis, y estaba muy sensible y me puse a llorar”.