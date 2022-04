Agustina Cherri mandó al frente a Cabré: "Estaba con otra"

La famosa actriz reveló un detalle inesperado de la relación amorosa que mantuvo con Nicolás Cabré.

Agustina Cherri volvió a hablar de su relación amorosa con Nicolás Cabré y develó un detalle desconocido sobre el fin de su noviazgo. Con los rencores ya en el pasado, la actriz recordó este vínculo que mantuvo con el mediático y resaltó una actitud de él que la lastimó mucho durante su pasado.

Luego del éxito de La 1-5/18 y tras haberse tomado unos meses de descanso, Agustina Cherri regresó a la televisión. Sin embargo, lejos de hacerlo con un nuevo proyecto laboral, retornó a la pantalla chica al dar una extensa entrevista con LAM, ciclo emitido por América TV. En esta charla en donde habló de su vida personal y su trayectoria en la actuación, Cherri reveló un detalle desconocido sobre su relación con Nicolás Cabré.

A principios de los 2000, Cherri y Cabré vivieron un apasionado romance que se ubicó en el foco mediático, sin embargo, cuando terminaron el escándalo creció mucho más. A más de una década de aquella situación, Agustina rememoró su relación con Nicolás y admitió que "no tenía nada malo para decir de él en la actualidad", pero que cuando se separaron si se "habían peleado muy fuerte".

"En ese momento nos matamos. Yo siempre fui más prolija, hacía de las mías pero era más guardada. Nico siempre fue de los que se peleaba con vos y a la semana ya estaba enamorado de otra", se sinceró Agustina Cherri entre risas. "Yo con él fui y volví, pero creo que en el medio estuvo Rocío Guirao Díaz. Pero eran cosas como nos separamos y a la semana aparecía él en el super con otra", continuó.

Más allá de esta actitud de Cabré, Agustina Cherri admitió que en ese momento ella "no lo vivía como algo drástico" y que sabía que "eran cosas de más chicos". Por otro lado, la actriz también confesó que hoy en día se lleva muy bien con su ex Gastón Pauls, papá de sus hijos Muna y Nilo.

Agustina Cherri habló de sus "romances ocultos"

Pese a que Agustina Cherri vivió algunos noviazgos mediáticos, la actriz admitió haber tenido algunos "romances" que no trascendieron de forma pública.

"A ver, lo que se dice romance romance, no. Pero si muchos touch and go que no se conocen", admitió Cherri con un tono divertido. "Siempre fui bajo perfil con eso", cerró.