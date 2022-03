Agustina Cherri le paró el carro a Adrián Pallares: "¿A quién?"

La actriz le hizo pasar un momento realmente incómodo al conductor de El Trece. Agustina Cherri, Adrián Pallares y un momento que se volvió viral en las últimas horas.

Agustina Cherri y Adrián Pallares pasaron un momento incómodo en el aire de El Trece. Es que, en una entrevista realizada dentro de Socios del Espectáculo, la actriz de La 1-5/18 junto al conductor expusieron una anécdota negativa para el compañero de Rodrigo Lussich en la dupla líder del magazine.

“Aprovecho a pedirle disculpas públicas a Agustina Cherri. Yo ya se las había pedido en privado. Fue una pavada”, manifestó Adrián Pallares. Segundos después, el periodista reveló cuál fue el motivo de su lamento: "Yo era productor periodístico de un programa y me dice una compañera ‘Agustina me contestó mal por teléfono’. Lo digo al aire y ella me escribió para decirme ‘¿vos estás seguro que ese es mi teléfono?’ ¡Era el teléfono equivocado!”.

Escuchando atentamente a Pallares, y para cerrar esta historia, Agustina Cherri sentenció: “Me conocen. Saben que si hago algo es contestar el teléfono y contestar bien. Yo decía ‘¿a quién le contesté mal?’”. De este modo, ambos se rieron y transformaron un momento tenso en una anécdota divertida que pudieron contar en el aire de El Trece.

Ángel de Brito se metió en la pelea de Jorge Rial y Adrián Pallares

Ángel de Brito regresó a la pantalla con Los Ángeles de la Mañana (LAM) tras la finalización del programa en diciembre de 2021. Ahora, De Brito expuso al exconductor de Intrusos, Jorge Rial, y una conversación que tuvo con Adrián Pallares, quien debutó junto a Rodrigo Lussich en su nuevo programa de El Trece, Socios del Espectáculo.

Todo comenzó cuando salió a la luz que Jorge Rial se estaba separando de su esposa. A los pocos días, se filtraron rumores de que habían terminado por una supuesta infidelidad por parte de él con Alejandra Quevedo, con quien habría tenido un romance. Lussich y Pallares fueron unos de los primeros en hablar sobre el tema en su debut en El Trece.

“Lo que me cuentan es que cuando Pallares estaba debutando en su programa, en canal Trece, recibió amenazas de Rial por WhatsApp. Ahí empezaron a hablar y después Jorge empezó a decir todo eso en la radio”, comenzó De Brito. “Pallares le habría dicho que la corte, que frene. Tuvieron relación mucho tiempo, trabajaron juntos en este canal (América) muchísimo tiempo”, continuó.