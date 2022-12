Adrián Suar se comparó con Al Pacino: "Soy yo"

El actor, director y gerente de programación de El Trece Adrián Suar contestó a una incómoda pregunta sobre su estilo de actuación, con una inesperada referencia a Al Pacino.

Adrián Suar quedó contra las cuerdas luego de una incómoda pregunta sobre su estilo de actuación y, para salir del paso, lanzó una inesperada contestación comparándose con Al Pacino. "Siempre me cargan", indicó durante una entrevista televisiva.

Invitado al programa La Noche Divina (El Nueve), Suar fue entrevistado por Dante Guebel y le respondió a todos los que consideran que actúa siempre de sí mismo. "Parte de la crítica especializada dice que Ricardo Darín siempre hace de Darín y Suar siempre hace de Suar", pronunció Guebel, dándole pie al actor y director del éxito de 2022, 30 noches con mi ex.

"Yo no creo que Darín haga siempre de Darín. Tiene un instrumento hermoso, Ricardo. Tiene buena voz. Ricardo es muy natural y él no potenció durante los últimos quince o veinte años el comediante fatal, en el buen sentido, que es. Es un asesino. Lo usa poco", arrancó Suar, en una firme defensa a su colega. Acto seguido, el actor sentenció: "Yo no hago de mí. Yo tengo un estilo, yo actúo como muchos otros actores".

Además, lanzó un ejemplo de comparación, con la estrella de Hollywood Al Pacino, que no pasó desapercibido: "Siempre me cargan cuando doy este ejemplo pero vos lo ves a Al Pacino. Hay actores que tienen un instrumento tan bueno. Vos lo ves en varias películas y vos decís: '¿Cómo puede ser? Es el registro Al Pacino'. Pasa que esos actores dicen: 'Hola, ¿cómo te va? Y yo le creo'. Son buenos".

"No es mi caso pero yo tengo mi estilo. Respiro de una manera, se cómo rematar en una escena y soy yo. Hay gente a la que le causo mucho gracia y hay gente que dice: 'No me hace reír nada'. Bueno, no soy moneda de oro que le tengo que gustar a todo el mundo", cerró.

