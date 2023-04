Adrián Suar se cansó y canceló un programa de El Trece: "Da bronca"

Adrián Suar tomó la drástica decisión dar de baja un reconocido programa de El Trece. Los motivos del adiós a una de las apuestas más fuertes del canal del Grupo Clarín.

A Adrián Suar no le tembló el pulso y tomó una decisión inesperada en la TV argentina. El gerente de programación se cansó y canceló un famoso programa de El Trece, donde siguen muy de cerca la lucha por el rating con Telefe, su principal competencia en la pantalla chica.

En las últimas horas, y luego de que se desarrollara el episodio final que tuvo como ganador a Sebastián Cobelli, se conoció que El Hotel de los Famosos fue dado de baja. Por lo tanto, y tras dos años consecutivos de emisión en El Trece, no habrá una tercera temporada del reality de entretenimiento.

Los motivos del adiós de El Hotel de los Famosos

Pese a que la primera temporada, en la que Alex Caniggia se consagró campeón, resultó exitosa por el rating (alcanzó 13 puntos en la final). Sin embargo, en la final de El Hotel de los Famosos 2 apenas logró marcar 6,3 puntos: es decir, menos de la mitad que la primera temporada. Es por esto que Adrián Suar decidió cancelar el programa conducido por Carolina "Pampita" Ardohain y Diego "El Chino" Leunis.

Adrián Suar hizo un drástico cambio en El Trece y retiró un famoso programa.

El enojo del Chino Leunis, conductor de El Hotel de los Famosos tras la cancelación del programa

Antes de que se desarrollara la final de El Hotel de los Famosos 2, Diego "El Chino" Leunis se refirió a la cancelación del reality y se mostró disconforme con la situación. "La primera parte del reality fue sobresaliente y esta parte no estuvo a la altura", manifestó, en una entrevista que le concedió a Papparazzi.

"Igual me clavó los puñales. Una cosa es lo que la mente me dice que debería sentir y la otra es que, obvio, te da bronca por tanto esfuerzo. Se intentó todo, pero no salió. No lo conseguimos, y eso me entristece. La tele es cruel", añadió el conductor, resignado por el fracaso del reality.

Marcelo Tinelli contó la verdad de su salida de El Trece

En diálogo con LAM y tras haber firmado el contrato con la señal del cubo en vivo, Marcelo Tinelli se sinceró y contó cómo terminó su contrato con El Trece, señal de la que formó parte por más de 15 años. Además, precisó como está su relación con Adrián Suar.

"Fueron 17 años de un muy buen laburo que hicimos juntos", empezó por reconocer Tinelli. Sin embargo, reveló cual fue el punto de inflexión en el canal del sol: "La pandemia nos cambió a todos, terminé el último contrato que fue de 3 años y fue medio raro".

En esta marco, añadió: "Nos costó arrancar otra vez después de no trabajar durante un año (2020), además veníamos de un Bailando en 2019 que hacíamos 15 puntos de rating toda la noche". Como un repaso de los últimos programas que llevó a cabo, Marcelo reconoció que nunca se sintió cómodo con los formatos que le tocó hacer en los últimos años.

"La Academia fue un programa donde no me sentía cómodo porque era pandemia y toda la gente con barbijo, fue extraño", reveló. Luego, profundizó: "Canta Conmigo Ahora fue un formato muy bueno, pero no me hacía sentir muy cómodo. Ese fue el formato que le gustó a Adrián Suar".

Por último, confesó que su última etapa en El Trece no fue lo mejor porque se trataba de un ciclo grabado, dejó del lado el vivo que tanto le gustaba y tuvo que encarar un formato que no le convencía tanto. "Yo me sentí bastante atado, pero le fue bien durante la primera mitad, después nos agarró Gran Hermano y el Mundial de Qatar", sentenció.