Adrián Suar recordó el vergonzoso momento que vivió con Pilar Gamboa: "En calzoncillos"

Adrián Suar habló sobre su experiencia trabajando con Pilar Gamboa en 30 Noches con mi Ex y rememoró el humillante momento que vivió con la actriz.

Adrián Suar reveló el tenso momento que vivió junto a Pilar Gamboa, con quien protagonizó la película dirigida por él mismo, 30 Noches con mi Ex. El productor se sinceró al revelar detalles desconocidos sobre el rodaje y confesó que vivió una tensa situación junto a su compañera, mientras grababan la escena más comprometedora de la película, en la que los protagonistas tienen intimidad. A pesar de la incomodidad del momento, al día de hoy Suar lo recuerda como un episodio muy anecdótico.

El fundador de Pol-Ka habló sobre esto en Comedia, el podcast de Adrián Lakerman que se transmite por Spotify y YouTube. Cuando el conductor le preguntó por lo sucedido, lejos de esquivar el tema, Suar rememoró aquel momento entre risas. A pesar de la vergüenza que pasó aquel día, hasta el día de hoy, tanto él como Pilar lo recuerdan con mucha gracia.

Todo comenzó cuando Suar habló sobre el lugar que el humor ocupa en su vida e hizo una reflexión sobre la importancia de saber reírse de uno mismo. "Me río de mí mismo. Si es con mala leche o tiene maldad para el humor, cero. Odio el que tiene facilidad para hacer reír con el otro, pero cuando le toca a él, le cambia la mirada. Ese es un bobo, un boludo. Me gusta el que comparte, en un ámbito lindo", comenzó.

"Si es con cariño, es hermoso. Ahora, el irónico que solamente tiene maldad para tirar humor, no me gusta. Esas ideologías generalmente no se bancan nada", continuó el productor. Fue entonces cuando Lakerman le preguntó por aquella situación que vivió con Gamboa. "Pilar me contó que te dejó en pija en un set y que le maravilló que vos te cagaste de risa, que te divertiste...", indagó.

"Sí. Yo le dije 'tirame el pantalón cuando me sacás la ropa, sacámelo así de una'. Y me habían dicho '¿te lo querés pegar?' y yo dije 'no, ¿cuánta fuerza puede tener para sacármelo de una?'. Pensé que me lo sacaba y me dejaba en calzoncillos. Me sacó así de una y me dejó en pija, me sacó todo", confesó Suar, entre risas. "¡Tiene una fuerza sobrenatural esa piba! Empezó a gritar 'pija total, pija total, lo dejé en pija' y se reía", cerró.

De qué trata 30 Noches con mi Ex y dónde se puede ver

La película 30 Noches con mi Ex es la primera comedia románica dirigida y protagonizada por Suar. En ella, el productor interpreta a un personaje apodado "El Turbo", expareja de "La Loba" (Pilar). Por un pedido de su hija en común, se ven desafiados a convivir durante 30 días, ya que "La Loba" transitó una internación psiquiátrica.

A lo largo de ese mes, la protagonista debe pasar por el desafío de convivir con su ex y así lograr una transición para reinsertarse en la sociedad. A lo largo de su convivencia, ambos se dan cuenta de que aún existen sentimientos entre ambos. La película se estrenó en octubre de 2022 y está disponible en la plataforma de streaming Star+.