Pilar Gamboa y los desafíos de hacer comedia con crítica social: "El humor que se ríe de los otros ya quedó vintage"

La actriz es una de las protagonistas de División Palermo, la próxima serie nacional de Netflix creada, escrita, dirigida y encabezada por Santiago Korovsky que aborda la historia de una guardia urbana con personas con discapacidad y minorías.

El próximo 17 de febrero Netflix estrena en su plataforma la serie División Palermo, una ficción que a lo largo de 8 capítulos cuenta la historia de una nueva guardia urbana inclusiva, compuesta mayormente por minorías y creada como una operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, que se ve envuelta en una difícil misión contra una banda criminal, y Pilar Gamboa es una de las protagonistas de la comedia ideada, escrita, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky. En diálogo con El Destape, la actriz habló sobre los desafíos de hacer reír en tiempos de corrección política.

- Interpretar a una persona en silla de ruedas, ¿requiere alguna preparación especial como actriz sin discapacidad?

Al principio creía que no y pensé que al ser una ficción podía abordarlo como a todos mis personajes, desde un lugar de investigación y preparación, pero Santi (Korovsky) me dijo 'tenés que conocer a Lucrecia'. Lucrecia es una chica cordobesa que está en chica de ruedas y fue revelador encontrarnos: a nivel técnico me pudo explicar todo para la mejor composición del personaje y también logramos conectar a nivel emocional desde el humor. Ella es escritora y tiene un nivel altísimo de desparpajo en torno a su discapacidad, riéndose mucho de ella misma.

Por otro lado, a veces una intenta ser respetuoso en exceso y termina ejerciendo una discriminación muy positiva hacia el otro, actitud que ella me bardeó por completo desde un lugar muy gracioso y en carne viva. Una de las mejores cosas de haber filmado División Palermo fue haber podido conocer a Lucrecia. Nos hicimos re amigas.

- ¿Tuviste debates internos antes de aceptar incorporarte a una serie con un humor tan políticamente incorrecto?

Nunca sentí que la serie se riera de las personas con discapacidad, sino que todos los involucrados nos reímos mucho de nosotros mismos. Los compañeros actores representantes de minorías o de personas con discapacidad eran los primeros en desmalezar ese terreno del respeto por demás. Cuando Santi (Korovsky) me contó la idea para la serie, estuve encantada con la crítica de exponer como la política agarra la inclusión como un formato más del marketing, para las redes. Me parecía muy bueno hacer una producción de humor que nos permita reírnos como sociedad de eso y poder identificarlo.

- No caer en terreno solemne y hacer pensar al otro.

Exactamente. Me parece que la serie asume el riesgo de no caer en esa instancia y asume también, de manera muy novedosa, un nuevo tipo de humor que no es reírse de los otros. Esa forma de hacer comedia ya quedó muy vintage.

- Después de ver 30 noches con mi ex y División Palermo me di cuenta que sos muy buena puteadora.

Sí, soy muy buena la verdad. En términos actorales, es un descubrimiento nuevo (risas). Yo soy puteadora, no tanto como en la ficción, pero justo dio la casualidad de que estos dos últimos personajes reproducían muchos insultos.

- ¿Qué tipo de comedias son las que más te causan gracia?

Me río mucho con las películas de Adam Sandler. Soy fácil en el humor, me dan mucha risa las películas pochocleras.