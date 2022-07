Adrián Suar no dejó dudas sobre el regreso de Mirtha Legrand: "Es inminente"

Adrián Suar confirmó cuándo volverá Mirtha Legrand a la televisión: todos los detalles sobre su regreso.

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión es una incógnita para sus televidentes. Se sabe que la diva quería volver pero que todavía estaban gestionando acuerdos en El Trece debido a la crisis económica y a la falta de presupuesto. Después de meses de incertidumbre, Adrián Suar habló sobre el tema.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, "La Chiqui" dejó a cargo del programa a su nieta Juana Viale pero en reiteradas ocasiones manifestó sus deseos de volver a la pantalla. Finalmente, Suar puso una fecha estimada para su regreso.

“Yo creo que es inminente el regreso de 'Chiquita'”, expresó el productor en diálogo con Telenoche (El Trece). Además, adelantó que cuando esto ocurra el programa se transmitirá los sábados a la noche y domingos al mediodía y que Mirtha no estará sola: conducirá junto a "Juanita". “Hoy se mandaron las correcciones del contrato, seguramente le habrá llegado a la productora y esperamos que mañana a la mañana se termine de definir”, sumó Suar.

Cuando le preguntaron si para septiembre Mirtha ya volverá a la televisión, Suar contestó: "De parte nuestra está todo bien. Vamos a ver". Esta última frase dejó implícito que los acuerdos en El Trece ya se resolvieron pero que todavía faltan otros arreglos desde el lado de la familia de Legrand.

El palito de Adrián Suar para Nacho Viale

Adrián Suar le tiró un palito a Nacho Viale, nieto de Mirtha, sobre el escándalo alrededor del regreso de la diva. "También hay que escuchar a una señora grande, una figura, que en un momento lloró cuando habló conmigo. Como es Mirtha, que se emociona, se sensibiliza y dice 'yo quiero ir a El Trece'. Nosotros también queremos. También esas cosas hay que escucharlas. No es solamente la plata", señaló.

Y destacó que están haciendo todo lo posible para traerla de vuelta al canal pero que hay personas que ponen trabas, además de que Mirtha no sabe toda la historia completa. "A Mirtha Legrand no le cuentan todo. Me lo dijo Mirtha, 'a mí no me cuentan nada'", concluyó Suar.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su vuelta a la televisión

Mirtha Legrand dejó en claro en varias ocasiones que tiene muchas ganas de volver pero que las negociaciones todavía no se lo habilitaron. Al ser consultada sobre estos acuerdos, dijo: “No sé cómo están, no tengo idea de cuánto valgo. Yo tengo ganas de volver a la televisión y me gusta El Trece porque estoy muy cómoda. Son muy amorosos conmigo, tengo una gran libertad, siempre me apoyan, me alientan, tenés rating te visitan y si no tenés no te dicen nada”.

Días atrás, El Destape había hablado con "La Chiqui" en exclusiva a la salida de la obra Network y había confirmado su regreso a la tele. "Es oficial, estoy contenta", declaró la conductora. Además, dejó en claro que no tiene intenciones de volver a irse de la televisión. "No sé cómo va a ser mi retiro, no pienso en mi retiro", concluyó.