Adrián Suar le dijo adiós a un programa de El Trece

Adrián Suar tomó la drástica decisión de dar de baja un ciclo por el que El Trece apostó fuerte para competirle a Telefe. El motivo por el que el gerente de programación del canal canceló el programa.

Una vez más, Adrián Suar tuvo que tomar una fuerte decisión vinculada a la grilla de El Trece. En las últimas horas, el gerente de programación le dijo adiós a un envío por el que el canal apostó muy fuerte para hacerle competencia a Telefe, su principal rival en la TV nacional abierta.

Se trata de Amor de Madre, la novela turca que el canal del Grupo Clarín eligió hace unos meses para afrontar la batalla en el rating. El pasado 1° de mayo, la ficción cuyo título original es Canim Annem fue cancelada antes de que la historia terminara.

Pese a que los horarios de la novela fueron modificados para tratar de mejorar las mediciones, y que incluso saltearon varios capítulos para adelantar la historia, Amor de Madre no pudo superar los 4 puntos de rating. Por dicho motivo, Suar y el resto de las autoridades de El Trece la dieron de baja.

Adrián Suar busca mejorar el rating de El Trece.

Como consecuencia de la decisión, diversos fanáticos de la novela repudiaron el accionar del canal a través de las redes sociales, teniendo en cuenta que no podrán enterarse de cuál es el final de la historia ficticia que tiene como protagonistas a los personajes "Nazli" y "Murat".

Cómo quedó el prime time de El Trece tras la salida de Amor de Madre

A las 21.15 horas: empieza Los 8 Escalones , con la conducción de Guido Kaczka.

empieza , con la conducción de Guido Kaczka. A las 23 horas: empieza la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV), novela producida por Adrián Suar.

Las críticas de las redes sociales contra Adrián Suar y El Trece

El mal momento de Adrián Suar en El Trece

Teniendo en cuenta que Suar apostó fuerte a la producción de ATAV 2 (Argentina, Tierra de Amor y Venganza), que fue estrenada hace apenas una semana, Calabró indicó que la novela comenzó de mayor a menor, por lo que resulta una gran preocupación para las autoridades del canal del Grupo Clarín: "Todos los promedios fueron a la baja. En el promedio de la planilla daba 10, después fue 9.7, después 7.8 y luego este 7.5. O sea, fue a la baja durante toda la semana, y también los cuartos a la baja, que quizás es el dato más preocupante...".

En tanto, la panelista del programa conducido por Jorge Lanata analizó cómo se comporta la gente cuando ve la ficción de El Trece: "En el primer minuto de la novela, el público empieza a emigrar hacia Telefe y hacia el cable. En el segundo minuto hay una suerte de estampida. Le diría que todos los días fue más o menos igual, más o menos gente pero se dio el mismo fenómeno que estamos analizando".

De todas formas, Marina especificó que hay gente que, tras el final de cada episodio de la novela brasileña, Pantanal (Telefe), opta por emigrar a El Trece para ver ATAV 2. "El problema es que a los dos minutos apagan... no retiene esta audiencia que capta de la telenovela brasileña", planteó.

Finalmente, Calabró consideró por qué ATAV 2 no resultó exitosa en el rating de la TV argentina. "Mi sensación es que la temática es muy densa a cualquier hora, más a la hora del cierre del día, quizás lo último que ves antes de dormir", sostuvo. Y agregó: "En lo personal, yo prefiero alivianar. La verdad es que no está bien compensado en la novela lo luminoso y liviano, con lo más denso, profundo, de los años oscuros. Para hacerlo diario es como que me ahoga".