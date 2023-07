Adrián Suar está feliz: quién es el histórico actor de novelas que vuelve a trabajar en Polka

Adrián Suar tiene entre manos una ficción que se estrenará próximamente. La vuelta de un famoso actor de telenovelas a Polka.

En el marco de la segunda mitad del año, El Trece se encuentra definiendo qué programas sacar de la grilla y cuáles añadir. Adrián Suar, gerente artístico del canal, tomó la decisión de que vuelva la ficción con el regreso a Polka de uno de los actores más reconocidos de las telenovelas.

Si de algo se caracteriza El Trece es que siempre ha tenido ficciones importantes a través de la productora Polka, como El Puntero, Farsantes, Padre Coraje, Esperanza Mía, entre otras. Es por eso que Adrián Suar tomó la decisión de volver a apostar luego de las últimas dos series: ATAV y La 1-5/18.

Se trata de Buenos chicos, la ficción de Polka que va a contar con la participación de Facundo Arana, quien vuelve a actuar en El Trece. La información fue brindada por Laura Ubfal y en sus redes sociales, publicó un video del actor de 51 años en medio grabando una escena.

Lo último que hizo Facundo Arana en Polka fue Separadas, que luego fue levantada del aire por la pandemia. En ese momento, se instaló una fuerte crisis en la productora. "Cualquier cosa que tenga que ver con crisis por una pandemia es todo nuevo, todo un lío, sea lo que sea siempre se está reformulando, ojalá que lo que escuché decirles de PolKa sea la fake news más grande del mundo", había dicho el actor.

Gonzalo Heredia destapó el costado oculto de Adrián Suar: "No ganaste nada"

Gonzalo Heredia luego de trabajar en exitosas novelas decidió replantearse sus tiempos laborales. El actor incursionó en la escritura, ya lanzó dos novelas, y tras su último trabajo en televisión, La 1-5/18: Somos uno. tomó la determinación de abocarse de lleno en la obra de teatro que escribió y estrenará muy pronto. Es por eso que se encuentra en la etapa de promoción del espectáculo y le concedió una entrevista a Tomás Dente en la que habló como nunca de su relación con Adrián Suar,

El artista visitó Noche al Dente y, además hablar de su carrera "vender" Cómo provocar un incendio, y repasar su historia de amor con Brenda Gandini, contó el vínculo especial que logró forjar con el gerente de programación de El Trece. El Chueco fue uno de los productores que más trabajo con Heredia y esa convivencia de años tuvo consecuencias.

"Adrián es una persona que quiero mucho", dijo Gonzalo sobre Suar. La afirmación causó sorpresa, ya que el rol del productor puede no ser el mejor cuando las tiras no cumplen con las expectativas esperadas. Sin embargo, según explicó el actor, Adrián tiene un gran capacidad en esas instancia. "Es una persona muy honesta, muy sincera, en las buenas y en las malas. Cuando en ciertos proyectos me han ido mal, fue muy honesto y me explicó por qué debía levantarse o correrse de horario el programa. Se habló y listo", remarcó el marido de Gandini.

"Pero también cuando pasaba algo que andaba bien, una seguidilla de éxitos como Mujeres de nadie, Socias, Valientes, Malparida, también había una charla en la que me decía 'tranquilo, eh, tranquilo que todavía no ganaste nada'", agregó y subrayó: "Es muy paternal en ese sentido. Y yo se lo agradezco". "Tal vez ese es el rol de un productor", indicó Dente pero Heredia le dio una respuesta contundente: "No todos".