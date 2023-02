Adrián Suar dio la peor noticia sobre Mirtha Legrand: "Complicada"

Adrián Suar confirmó lo que todos pensaban sobre el regreso de Mirtha Legrand a la televisión para este año. Qué dijo Nacho Viale sobre la primera reunión que mantuvieron.

Adrián Suar dialogó con un programa de espectáculos y confirmó que ya tuvo la primera reunión con Mirtha Legrand y su nieto Nacho Viale para comenzar las negociaciones por el regreso de la diva a El Trece. "La negociación fue complicada", reconoció el gerente de Programación de la señal del Grupo Clarín.

Ante la demora que representaron las negociaciones entre los directivos de El Trece y la productora de Mirtha Legrand el año pasado, Adrián Suar convocó a la StoryLab y la diva paraa comenzar las conversaciones bastante antes y evitar la demora del 2022. Es que la vuelta de "La Chiqui" a la pantalla chica terminó produciéndose recién en septiembre.

Pero este año decidieron comenzar antes las charlas y ya hasta hubo una primera reunión entre las partes, según contó el propio Adrián Suar. "¿Cómo fue la reunión con Mirtha? ¿Se queda en El Trece?", le preguntaron al gerente de Programación en Socios del espectáculo.

Sin esquivar la consulta, Suar replicó: "Fue muy buena. Yo creo que se queda en El Trece, espero. Estuvimos reunidos los cuatro y la Chiqui estaba extraordinariamente bien, lúcida, simpática, graciosa, espero que esté, yo creo que va a estar los sábados". Además, contó que desde el canal propusieron que Mirtha vuelva a los sábados a la noche y Juana Viale se quede en los domingos al mediodía. "El año pasado la negociación fue complicada. Espero que ahora cambie, que para fines de marzo o primera semana de abril o el 20 de ese mes estemos al aire", concluyó el gerente de Programación de El Trece.

La palabra de Nacho Viale

Por su parte, el nieto y productor de Mirtha también habló hace unos días respecto a la primera reunión que mantuvieron con la gerencia de la señal del Grupo Clarín. "Falta, vamos a ver. Ella tiene ganas de volver, pero recién tuve la primer reunión. La veo contenta y está contenta. Estamos todos contentos", comentó Nacho Viale en una charla con el cronista de A la tarde (América TV).

"Yo quiero que vuelva. No sé si voy a volver a El Trece, no sé si voy a volver a la televisión. Ojalá que sí. Las negociaciones ahora están abiertas, con cualquier canal. No tengo contrato con El Trece", agregó la cabeza de la productora StoryLab. Respecto a lo que desea su hermana y lo que quiere la señal de Juana Viale, Nacho explicó: "Ella quiere hacer un programa orientado a las causas que ella defiende, como el cuidado de los animales, el medio ambiente, el planeta. Pero el canal le responde 'necesitamos sangre'. El canal necesita un programa que apoye a la abuela con contenido político, social y de espectáculos".