Actuó en Floricienta y hoy se gana la vida como coach ontológico: "Tengo ese don"

Una ex figura de Floricienta, reconocida telenovela de Cris Morena en Telefe, dejó de lado la actuación y emprendió un inesperado camino en su vida profesional.

Una reconocida actriz que triunfó en Floricienta, la tira juvenil protagonizada por Florencia Bertotti y estrenada en Telefe en el año 2004, encontró su misión en la vida que nada tiene que ver con la actuación. Al día de hoy, 18 años después de la serie, puso en pausa su carrera como actriz y se dedica al coaching ontológico.

Se trata de Graciela Stefani, quien le dio vida al personaje de "Malala", la malvada de Floricienta y madre de "Delfina", interpretada por Isabel Macedo. A sus 60 años, Graciela se gana la vida trabajando como coach ontológico, una disciplina emergente que busca ayudar a las personas a detectar sus dificultades en la vida y realizar transformaciones personales.

"Estoy abriendo un curso que está relacionado con encontrar los dones de cada uno. Es algo que a veces no es fácil de descubrir. El coaching ontológico tiene que ver con lograr objetivos y con una técnica y preguntas específicas y dinámicas que acompañan para conseguir esa meta", relató Stefani, durante una entrevista con La Nación.

En este sentido, aseguró que siempre supo que tenía ese talento en su interior, pero que se despertó cuando fue parte del grupo de creativos que acompañó a los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo durante el juicio a las Juntas, sin saber si quiera en dónde estaba metida. "Me di cuenta que siempre tuve ese don. Y esta historia está relacionada con la película Argentina, 1985. Yo estaba en ese equipo, convocada por un profesor de teatro. De verdad, no sabía ni lo que estaba haciendo porque no era militante, ni activista, ni nada", comenzó.

"Simplemente era un grupo creativo de directores, actores, escritores que acompañaban a Strassera y Moreno Ocampo para poder afrontar el primer juicio oral y público a las Juntas. Eso fue fuertísimo para mí", siguió la actriz. Y explicó que esa vivencia fue tan fuerte en su vida que terminó "haciendo terapia, con ataques de pánico sin saber que eran ataques de pánico". "Había como una negación a darme cuenta lo que sucedió. La psicóloga me hizo ver que yo sentía miedo y ahí me cayó la ficha", confesó.

"Estaba aterrorizada. Me acuerdo que no me animaba ni a preguntar. Cinco años me duraron los ataques de pánico. Fue muy fuerte, lo cuento y lo siento en el cuerpo", sumó Stefani. Con el tiempo, logró salir adelante y se dio cuenta de que su vocación era "acompañar a alguien en el deseo de cumplir una meta". "Hace 40 años que ayudo a mis alumnos a lograr sus objetivos. Me recibí de coach ontológico hace un año y medio. Estudié en pandemia e hice el trabajo final en Los Ángeles cuando fui a visitar a mis hijos. Me dijeron que había aprobado y ellos me prepararon una fiesta. Fue hermoso", cerró.

