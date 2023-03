Argentina, 1985 perdió el Oscar a Mejor película internacional

La película dirigida por Santiago Mitre no se alzó invicta con el galardón a Mejor película internacional en la noche de los Oscars, máxima fiesta del cine estadounidense. All quiet in the western front se llevó los aplausos en una noche cargada de emociones.

En una noche de emociones y cinefilia local entusiasmada, la película Argentina, 1985 perdió el premio Oscar a Mejor película internacional. En cambio, la película All quiet in the western front, se llevó los aplausos de los presentes en la gala al recibir la estatuilla dorada.

Llegado el momento más esperado para el televidente criollo, los presentadores de la terna Mejor película internacional leyeron los nombres de las aspirantes a recibir el premio en la 95ta. entrega de los premios de la Academia de Hollywood, que tuvo lugar en el Dolby Theatre, de Los Ángeles. Pasados unos segundos de tensión, el sobre se abrió y tras la proclamación de All quiet in the western front, estallaron los aplausos a la espera de que el equipo de la película suba al escenario.

Si la película de Santiago Mitre se llevaba el Oscar a Argentina, hubiese sido la tercera vez que una producción nacional conseguía el ansiado premio. La primera ocasión fue con La historia oficial en 1986, celebrado filme de Luis Puenzo con protagónicos de Norma Aleandro y Héctor Alterio, y más adelante con El secreto de sus ojos en 2010, con dirección de Juan José Campanella y un trío protagónico conformado por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella.

La terna mejor película internacional estuvo conformada por las películas Argentina, 1985, contendiente nacional, All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda. Finalmente, All quiet in the western front logró conmover a la mayor cantidad de votantes de la Academia.

De qué trata Argentina, 1985

La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de los genocidas. La cinta también cuenta con las actuaciones de Alejandra Flechner, Claudio Da Passano, Carlos Portaluppi, Alejo García Pintos y Susana Pampín, entre otros. Argentina, 1985 puede disfrutarse en la plataforma de streaming Amazon Prime.