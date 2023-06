Abultada y en dólares: Estefi Berardi confesó cuánto cobró por un trabajo exprés

La panelista de televisión dio a conocer cuánto cobró por un trabajo en Paraguay. Estefanía Berardi sorprendió a todos al revelar la cifra que consiguió.

Estefanía Berardi dio a conocer cuánto cobró por una presencia en un boliche de Paraguay y sorprendió a todos por el monto. La panelista de LAM reaccionó ante la noticia que en primer lugar dio Ángel de Brito sobre el contrato de su pasado y reveló la historia detrás de ese trabajo, por el que terminó peleada con un productor.

Berardi fue participante de Combate, el ciclo de destrezas físicas de El Nueve del que salieron figuras como Flor Vigna y Micaela Viciconte, y las autoridades del evento del que formó parte en Paraguay se interesó en ella como miembro de ese ciclo. La joven acudió al boliche Dubai de Asunción en 2016, junto con otras modelos de Latinoamérica.

"El precio de Estefi Berardi no es de ahora. Fuiste al lanzamiento oficial de Illussion Secret con los chicos de Combate (El Nueve)", señaló De Brito, quien también informo que la joven cobró 1000 dólares por ese trabajo. Al mismo tiempo, Berardi relató que tuvo problemas para hacer la foto de promoción de ese evento, al contar que después de haber estado cuatro o cinco horas posando, al al hombre que las contrató no le gustó la locación que quería que la hicieran de nuevo. Ella afirmó que se plantó y le dijo que no iba a hacer todo el trabajo de nuevo y le reclamó que le pagara lo que le correspondía.

Andreia Lima (Reina del Carnaval) y Kaitte Pires (Miss Universe of Dreams) y a la bailarina argentina Dahiana Arlett fueron las modelos que acompañaron a Berardi en el evento del que formó parte, cuya publicidad rezaba: "Lanzamiento oficial de Ilussion Secret, con la presencia de las modelos internacionales Andrea Lima, Estefanía Berardi, Dahia Arlettaz y Katie Pieres".

Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi en LAM

La joven panelista informó que Jorge Rial volvería a su programa de C5N en julio después de su afección de salud y Latorre la interrumpió de manera tajante para desmentir su información. "Jorge Rial está mirando el programa y me está diciendo eso, y es él en primera persona. Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Pobrecita, me das pena. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal, sos mentirosa", soltó la botinera. Por su parte, Berardi le respondió: "Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con 'La China' Suárez hacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz".