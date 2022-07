A24: por qué salen repetidos Baby Etchecopar y Viviana Canosa

La programación del canal sufrirá algunos cambios en los que se verá afectados los programas que conducen Canosa y Etchecopar.

Viviana Canosa y Baby Etchecopar no saldrán al aire.

Viviana Canosa y Baby Etchecopar no saldrán al aire de A24 este martes 5 de julio. Los conductores de Viviana con Vos y Basta Baby se ausentarán del vivo de la señal y, en su lugar, la producción del canal pondrá dos emisiones repetidas de los programas opositores.

El hecho se debe a una situación que protagoniza América y A24 desde hace algunos días: el paro de personal técnico y periodístico de los canales. Según se conoció, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) realizan un paro de actividades en reclamo a que las empresas no pagaron la totalidad del aguinaldo. "El paro se debe al pago parcial del aguinaldo y sin que ese establezca una fecha de pago del saldo. La medida es en conjunto con los compañeros del Satsaid", informaron desde Sipreba. Fuentes sindicales informaron a El Destape que las empresas solo abonaron una suma fija de 30 mil pesos y que no se sabe cuándo se abonará lo restante.

En ese entonces, el paro había sido declarado del 1 de julio hasta el lunes 4, pero se extendió hasta este martes. En este contexto, camarógrafos, productores y periodistas volvieron a frenar sus actividades y generaron la alteración en la grilla del canal, motivo por el que programas como Basta Baby y Viviana con Vos no saldrán al aire. Para ocupar el espacio que dejan estos dos shows, la producción decidió que se emitirían dos capítulos viejos del programa en su horario habitual.

Por otro lado, desde los canales de televisión no hicieron ninguna publicación referida al paro de actividades, ni tampoco dieron detalles acerca del motivo del pago parcial del aguinaldo o de la fecha en que se terminará de abonar lo adeudado a los trabajadores de prensa.

El mensaje de Viviana Canosa por el paro en A24

Pese a que las autoridades del canal no se expresaron públicamente por el paro de sus trabajadores, el cual ya lleva varios días, Viviana Canosa compartió su opinión al respecto a través de su cuenta de Twitter. "Ojalá se resuelva", enfatizó la conductora.

"¡Hola a todos! Les cuento que a las 16 me enteré que el personal técnico y el periodístico (ambos sindicatos) están de paro en A24. Razón por la cual no voy a salir al aire esta noche, es casi imposible hacer tele en estas condiciones. Ojalá se resuelva mañana", escribió Canosa para confirmar que no saldría al aire y mostrándose en contra del paro de sus compañeros para reclamar el cumplimiento del pago en tiempo y forma.