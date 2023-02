A todo o nada: las últimas cartas de Adrián Suar para subir el rating de El Trece

Adrián Suar realizó un posteo en sus redes sociales sobre la estrategia que tiene entre manos para elevar los números de El Trece. Qué se viene en el canal del solcito.

Adrián Suar pateó el tablero y expuso su estrategia para mejorar el rating en la pantalla de El Trece. El gerente de programación del canal del sol utilizó sus redes sociales para anunciar el estreno absoluto de la segunda temporada de una reconocida telenovela.

"Orgulloso y feliz de esta gran historia que van a conocer muy pronto", escribió Suar en su cuenta de Instagram. Es que El Trece volverá a poner al aire Argentina: Tierra de Amor y Venganza, la serie de época cuyo elenco actoral se conforma por Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, "La China" Suárez, Federico D'Elía, Albert Baró, Malena Sánchez, Mercedes Funes, entre otros.

La primera edición fue en el año 2019, cuyo primer capítulo se estrenó en marzo y el último se emitió el 30 de diciembre de ese mismo año, con un total de 205 episodios. Adrián Suar es el productor ejecutivo de la telenovela, y es por eso que se mostró orgulloso por la puesta en marcha de la segunda temporada.

Tras el regreso de Gran Hermano a Telefe después de seis años, El Trece bajó considerablemente su rating y se vio afectado casi en la totalidad de su programación. De esta manera, ATAV buscará volver a posicionarse como uno de los más vistos y hacerle frente a la competencia.

No va más: el canal ya confirmó el reemplazo para Alex Caniggia

Alex Caniggia será desplazado en el canal y ya tiene reemplazo a tan solo días de haber debutado en la conducción de Los Desconocidos de Siempre por la pantalla de El Trece. Al parecer, los números obtenidos por el influencer no fueron los deseados y el canal de Adrián Suar decidió tomar cartas en el asunto sobre el tema. Quién reemplazará a Caniggia y cómo será el programa.

El ciclo de juegos que conduce Caniggia actualmente se emite a las 14:30 horas, pero a partir del próximo lunes 13 de febrero, el canal estrenará un nuevo ciclo llamado ¿De qué signo sos?. De este modo, el programa del hijo de Mariana Nannis ya no ocupará este horario original. Sin embargo, según comentó Laura Ubfal, Alex, quien se convertirá en papá por primera vez, no abandonará El Trece sino que será trasladado a otro horario que aún no se confirmó.

Mientras tanto, la actriz paraguaya Lali González, quien brilló en el papel de Rita en La 1-5/18, debutará como conductora en el ciclo que propone gestionar citas románticas y conformar nuevas parejas a través de una dinámica relacionada con la astrología. "¡Ponete alarma y no te pierdas el estreno de #DeQueSignoSos! El programa en el que Lali González, guiada por los astros, te va a ayudar a encontrar al amor de tu vida", escribieron desde las redes del canal como promoción.