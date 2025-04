A qué hora se estrena el tercer capítulo de The Last of Us 2 y dónde verla

A qué hora y dónde ver la segunda temporada de The Last Of Us en Argentina este domingo.

La segunda temporada de The Last of Us sigue generando furor entre sus fanáticos, tras dos primeros capítulos que generaron una gran expectativa y un segundo que ha sido considerado por muchos como histórico. La serie, protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal y basada en el videojuego homónimo, se convirtió en uno de los mayores éxitos de 2025, tras su primera temporada estrenada en 2023.

Este domingo 27 de abril llega el esperado tercer episodio de la temporada. Los fanáticos de la serie van a poder disfrutar de este capítulo a partir de las 22:00 horas (hora Argentina) en la plataforma Max y en el canal HBO.

La temporada 2 de The Last of Us: cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 3

Desde su debut el 13 de abril, la nueva temporada de The Last of Us conquistó tanto a los seguidores del videojuego como a quienes descubrieron la trama a partir de la serie. Después de lo que fue el éxito mundial de su primera entrega, el estreno de la segunda temporada promete mantener la misma emoción que cautivó a su público. A continuación, te dejamos el calendario con las fechas de estreno de los próximos episodios.

Listado de episodios de The Last of Us, temporada 2:

Episodio 1: 13 de abril

Episodio 2: 20 de abril

Episodio 3: 27 de abril

Episodio 4: 4 de mayo

Episodio 5: 11 de mayo

Episodio 6: 18 de mayo

Episodio 7: 25 de mayo

¿De qué trata The Last of Us?

The Last of Us es una serie postapocalíptica que nos transporta a un mundo devastado por una pandemia global provocada por un hongo que convierte a los seres humanos en criaturas agresivas y caníbales. La trama sigue a Joel (Pedro Pascal), un hombre endurecido por la violencia y la pérdida, que se ve obligado a acompañar a Ellie (Bella Ramsey), una joven que es inmune al virus, a través de un Estados Unidos destruido.

Juntos, enfrentarán no solo a los infectados, sino también a otros sobrevivientes en un mundo hostil donde la supervivencia es una constante lucha. A medida que avanzan, la relación entre Joel y Ellie se va fortaleciendo, mientras exploran los efectos devastadores de la pandemia y la naturaleza humana en tiempos de crisis.

¿Dónde ver The Last of Us online? Paso a paso para ver la serie en Max

La temporada 2, al igual que la primera, estará disponible en Max, la renovada plataforma de streaming antes conocida como HBO Max. Si todavía no tenés una cuenta, te dejamos el paso a paso para poder sumarte y no perderte ningún capítulo:

Ingresá a www.max.com desde tu navegador web o descargá la app desde tu celular o smart TV. Hacé clic en "Suscribirse" o "Comenzar ahora". Elegí el plan que mejor se ajuste a vos (hay opciones con y sin anuncios). Completá tus datos personales y un método de pago válido. Confirmá tu registro y ¡listo!

Una vez dentro de la plataforma, buscá The Last of Us en el buscador y disfrutá desde el principio o retomá la historia con su temporada 2. Max también ofrece otros títulos recomendados si quedás con ganas de más historias postapocalípticas o series de alto impacto narrativo.