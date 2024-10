"A partir del 14": la estrategia inesperada de Telefe para hundir el rating de El Trece

Telefe tomó una decisión inesperada para el público y quien más lo sufre es El Trece.

Telefe está logrando victorias consecutivas en la batalla del rating contra El Trece. El éxito de Bake Off y la irrupción de Margarita a la pantalla chica hicieron que el canal "de las pelotitas" se imponga constantemente en las mediciones. Sin embargo, a partir del 14 de octubre se decidió comenzar con un plan inesperado para terminar de hundir a sus contrincantes.

Con el final de Expedición Robinson, Telefe decidió realizar algunas modificaciones en su grilla buscando agigantar su diferencia de rating con El Trece. Desde este lunes, Bake Off Famosos se extenderá hasta las 00 horas, estirándose 15 minutos y compitiendo de lleno con Por amor o por dinero, programa de El Trece conducido por Alejandro Fantino.

La decisión de Telefe de estirar Bake Off Famosos hace que el programa de Fantino tenga que competir contra el tanque del canal "de las pelotitas", algo que se había buscado esquivar con el cambio de horario en El Trece. Así las cosas, el certamen de pastelería irá desde las 22 hasta las 00 horas.

¿Cómo queda la grilla de Telefe desde las 20 horas hasta el cierre? De la siguiente manera: Telefe Noticias irá de 20 a 21:15, Margarita de 21:15 a 22, Bake Off Famosos de 22 a 00 y luego se le dará paso a Staff Noticias, el noticiero nocturno que finaliza la jornada.

Susana Giménez se olvidó el micrófono abierto y quedó en ridículo al aire de Telefe: "No tengo el pelo"

Susana Giménez es una presentadora de televisión que siempre llamó la atención por su espontaneidad, ingenuidad y espíritu distraído. En ese sentido, la conductora de TV vivió un gracioso momento en vivo en la última emisión de su programa, cuando pensó que estaba en el corte.

La diva de los teléfonos volvió a la pantalla de Telefe a finales de septiembre, después de cuatro años alejada de la televisión. En ese contexto, en varios de los programas de esta nueva temporada protagonizó momentos de bloopers y su reciente equivocación fue una de las más viralizadas.

Giménez entrevistó a Lali en su programa y, tras finalizar la charla con la artista, regresó a su escritorio acompañada por uno de sus susanos. Al sentarse en su sillón se hizo un bache de voces y ella comenzó a acomodarse el cabello: "¡Damián! ¿No tengo el pelo como aplastado?", soltó la diva y al instante sus asistentes se dieron cuenta de que pensaba que estaban en el corte. Precavidos, le avisaron a Susana que estaban al aire y ella soltó: "¿Estamos al aire? Ay, perdón", entre risas.

El enojo de Yuyito González con Susana Giménez

"Susana Giménez dijiste ‘qué enamoradizo el presidente’. Me hizo ruidito, se los tengo que confesar. No es enamoradizo el presidente, el presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él. Es una relación sólida, sana, hermosa y firme. O sea, que ‘enamoradizos’ no, por favor. ¿Lo sacamos? ¿Lo borramos? La editamos a la Su. ¡A la Su, a la Sa y a la Na! ¡La editamos!", comentó la celebridad de TV.

La indirecta de Susana Giménez contra Milei por la cadena nacional: "Me quedé muda"

"Pensaba debutar el 15 de septiembre. Teníamos el programa preparado, el sketch de apertura filmado, pero llamaron de la presidencia al canal y dijeron que había cadena nacional. Pidieron disculpas muy amablemente. Así que dije: ‘Bueno, me voy por cinco días a ver los perros y de paso descanso un poquito’. Vuelvo el viernes. No creo que pase nada por retrasar el estreno una semana, pero me quedé muda porque teníamos todo preparado. Ahora estoy tranquila, espero que nos vaya bien", comentó la diva sobre la postergación de su estreno.