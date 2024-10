"A morir": sacudón por lo que se supo de Jorge Lanata en medio de su delicada salud

Jorge Lanata se encuentra internado en el Hospital Italiano y su cuadro de salud es delicado.

Jorge Lanata es una de las personalidades más influyentes del periodismo en Argentina y su salud mantiene en vilo a todo el mundo de la televisión y el espectáculo. En este contexto, se dio a conocer una revelación inesperada en medio del tenso conflicto entre su esposa Elba Marcovecchio y sus hijas Bárbara y Lola.

En junio de 2024, Jorge Lanata ingresó al Hospital Italiano producto de un paro cardíaco que derivó en su rápida hospitalización. A partir de ahí, su salud comenzó a deteriorarse a tal punto de que estuvo el borde de la muerte. Pocas semanas atrás, el conductor de Radio Mitre y El Trece fue trasladado a un centro de neurorehabilitación, pero por complicaciones en su salud volvió al Italiano.

Mientras tanto, se desató un conflicto inesperado entre su esposa Elba Marcovecchio y Bárbara y Lola Lanata, hijas de Jorge. No solo eso, sino que también fue fue involucrado el chofer de toda la vida del periodista, que fue licenciado de su cargo por un mes sin goce de sueldo y con la obligación de dejar la propiedad, decisión tomada por Marcovecchio.

Qué pasó con Facundo, el chofer de Jorge Lanata

"Obvio que uno quiere salir más que nada a defenderse porque yo no tengo nada que ver con el medio, y todas las cosas que escucho la verdad no tienen idea", expresó Facundo, quien brindó declaraciones a LAM. "Vos imagínate que yo trabajo con Jorge de lunes a lunes. Dormí dos años en pandemia en la casa de él. Voy a sus vacaciones, voy a todos lados, a sus viajes. Lo ayudo en todo", agregó.

En este sentido, Facundo se quejó por la cantidad de años que está trabajando junto a Lanata y criticó fuertemente la decisión de su esposa. "No arranqué a trabajar ayer. Si uno dijera 'este pibe lo está haciendo por guita o porque le están ofreciendo algo'... a mí nadie me ofreció nada. Yo todo esto lo hice porque banco a Jorge a morir. Desde el primer día que trabajo con él que lo defiendo a muerte, y conozco muy bien a la familia. Y serían incapaces de todas las cosas que andan diciendo por ahí", dijo.

En última instancia, defendió a Bárbara y Lola Lanata, las hijas del periodista, porque "no les interesa la cámara" y reveló que no la están pasando bien más allá del complicado momento de salud de su padre. "Casi ni las conocen ustedes a las hijas, jamás se mostraron ni nada. Todo esto es terrible para ellas, es una patada. No es nada alegre. Ahora hay que bancársela y meterle para adelante, ayudar a que Jorge salga y se ponga bien. Es lo que estamos haciendo desde el día uno, ir a cuidarlo y estar en todo lo que él pueda llegar a necesitarlo para que se recupere rápido", concluyó.