Karina Gao salió del coma farmacológico y sorprendió a todo "Flor de Equipo".

Tras doce días de permanecer internada e intubada Karina Gao, chef del magazine "Flor de equipo" (Telefe) salió del coma farmacológico inducido. Al estar transitando un embarazo, su cuadro fue tratado con especial delicadeza. Para llevar tranquilidad sobre su nuevo estado, Gao se comunicó con sus compañeros de trabajo y quebró en lagrimas a Florencia Peña.

“¿No les pasó que cuando apareció en el chat no lo podían creer?”, afirmó Marcelo Polino con alegría. Y, a continuación, Flor Peña relató que lloró de emoción cuando vio los mensajes de Karina. Recuperándose, la cocinera escribió en el chat de un grupo de Whatsapp del programa: "Estoy de vuelta a la vida humana jajajajaja”.

Contento, Paulo Kablan le dijo: “Volvé hoy y hace unas milanesas”, mientras que Noe Antonelli bromeó: “La china revivida”. “Kari me estás haciendo llorar, qué lindo que estás de vuelta”, agregó Nancy Pazos, conmovida. Y Flor cerró con un tierno: “Ay Kari hermosa pedimos tanto por vos se me caen las lágrimas”.

Internada, Karina Gao fue contando en su Instagram el día a día de su tratamiento para mejorar su estado de salud. “Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral. Ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco. A ponerle garra, estoy segura de que falta poco. Voy a estar bien. ¿Cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y de apoyo?”, había expresado en los momentos más duros de su cuadro.

Nadie se esperaba que la cocinera influencer no mejorará y cuando su estado empeoró los médicos no dudaron en inducirla a un coma farmacológico para tratar de salvarla y eliminar el virus. "Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió horas antes de entrar en coma, en el Sanatorio Otamendi.