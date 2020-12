La hermana de Iliana Calabró spoileó la vuelta de Mirtha Legrand a El Trece.

Aunque estuvo todo el año recluida por la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand prepara una triunfal vuelta para cerrar el 2020, este sábado 19 de diciembre. Será una transmisión especial junto a su nieta Juana Viale, quien ocupó su lugar durante todo este período. De manera imprevista, Marina Calabró traicionó a "La Chiqui" y spoileó cómo serán las sorpresas del programa. “¡Arruinémosle la sorpresa! Total ya nos odia”, lanzaron en su equipo de panelistas.

En "Confrontados" (El Nueve) Calabró detalló cuáles serán las sorpresas que la producción de El Trece le está preparando a la conductora. “La gente que estaría en el estudio sería la mínima e indispensable”, arrancó, especificando que e está ideando un operativo para cuidar a Legrand y mantenerla lo más alejada posible del resto de los comensales.

No obstante, el panelista Diego Bouvet reveló que había más detalles sobre la supuesta sorpresa que le estarian preparando a la diva y, haciendo hincapie en la mala relación de Legrand con Calabró, comentó: “¡Arruinémosle la sorpresa a Mirtha! ¡Total ya nos odia! ¡No nos va a querer! Igual no nos va a querer…”.

“Algunos dicen que iba a estar , junto con Nacho, en algún momento sentados en la mesa. Por el tema del Covid-19, ellos son personas que la ven asiduamente. Además, esperan el llamado de para hacer una comunicación telefónica con él, y si sale eso al aire, preparense para una Juana muy rebelde, como diciéndole ‘bueno, me llamaron cuando me necesitaban, pero qué va a pasar el año que viene...”, siguió.

Irónica, Marina Calabró tomó la palabra y lanzó un filoso dardo: “Bueno, entonces quizás Marcela Tinayre, Nacho en el control, quizás una telefónica con Suar... Me gusta. Tampoco se esmeraron pensando grandes cosas. Es la obviedad, pero me gusta. La cosa tiene que ser simple y que se entienda”.

Por otra parte, el periodista Carlos Monti señaló que mantuvo una conversación por Whatsapp con "La Chiqui" y le consultó si volvería o no para el 2021. Sembrando suspenso, Monti dio una respuesta inesperada para el equipo de "Confrontados": "Me respondió no aún. Todavía no firmó contrato para el año que viene".