Guerra en LAM entre Yanina Latorre y Pía Shaw.

El reciente estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie volvió a traer al centro de los focos a "El Sol" de México y reavivó algunos de los debates en torno a su historia como, por ejemplo, el paradero de su madre o la conflictiva relación con su papá. Analizando estos aspectos de la producción de Netflix, Yanina Latorre aprovechó para mostrar en vivo su hartazgo hacia su colega "angelita", Pía Shaw. “¡Qué pesada! ¡Me tenés podrida!", sentenció, fiel a su estilo picante.

Tomando la nueva información del periodista de espectáculos Luis Ventura (un estudioso de la vida de Luis Miguel), quien sostuvo que Marcela, la progenito de El Sol de México, aún está viva pese a las teorías que indican que falleció años atrás y que 'Luisito Rey' no sería su padre biológico, Ángel de Brito y sus panelistas debatieron sobre los mitos y verdades en relación a la historia que cuenta Netflix.

“¿Vos sos re fanática de Luis Miguel, no?”, comenzó Ángel preguntándole a Pía Shaw vía Skype -ya que aún se encuentra aislado por prevención a causa de haber tenido contacto con una persona que dio positivo de COVID-19, tras escucharla cantar a viva voz uno de sus hits. “No, bueno, yo estoy del lado de Ventura en esto”, replicó la "angelita", sorprendiendo a sus compañeras y desatando la ira de Yanina Latorre.

Rápida para asestar los golpes la esposa de Diego Latorre la acusó de no darle créditos a los periodistas del canal que la tiene contratada en la actualidad: “¡Qué pesada! ¡Me tenés podrida! ¡Estás en Canal Trece flaca, soltá a América! ¡Estamos hablando de Luis Miguel y me venís con Ventura! ¡Por Dios!”.

Sin poder matizar la situación, Pía soportó el contraataque de Latorre: “¡Tranquilizate un poco! Le voy a contestar solo al conductor del programa”. Previniendo un descontrol en el estudio de televisión, Ángel de Brito le pidió a su panelista más picante (Latorre) que se "autoapague" y luego apuntó con dureza a Pía: “Estoy hablando de Luis Miguel, arriba de todos, astro mundial… Y vos me salís con Ventura, un periodista argentino, de acá”.

“Ya sé que me hablan de Luis Miguel, pero lo nombro a Luis por su investigación. Él se está guardando, pero lo están llamando de todos los medios extranjeros, porque no solamente sigue insistiendo en que la madre del cantante está viva, sino que Luis Rey no es el padre de Luis Miguel”, cerró Shaw, dando por finalizado un cruce en donde no salió victoriosa.