Este 2 de diciembre se cumple una semana del fallecimiento de Diego Armando Maradona. La noticia impactó al mundo entero y generó distintos homenajes de personas, clubes y leyendas de todos los deportes. Tras esto, comenzó a analizarse cómo fueron sus últimos días y que papel tuvieron los personajes de su entorno. Allí fue cuando Diego Brancatelli no dudó en cruzar a Luis Ventura en Intratables, por América TV.

El periodista de espectáculos no defendió a los enfermeros y médicos pero sí apuntó fuertemente contra la familia: "Cuando la gente que lo rodeaba era empleada de Maradona, obedecía ordenes. Si no acataban, no cobraban. ¿Quiénes tendrían que haber estado ahí en los momentos decisivos?". Fabián Doman, conductor del ciclo, no dudó en referirse a su familia y Ventura, en disparar: "¿Y dónde estaban?".

No es la primera vez que todas ellas son cuestionadas a causa de la salud de su padre. Los medios de comunicación, en varias oportunidades, pusieron en duda el cariño y la responsabilidad de su supuesta ausencia. Ante esto, Brancatelli lo cruzó: "Luis, ¿por qué la insistencia en caerle a las hijas y a la familia? Ya es la tercera vez que lo decís hoy".

Ante esto, Ventura alzó la voz y dejó en claro: "No, no, no. ¡No me metas en ese espacio! Porque vos tenés una relación de afecto, entonces hablás desde otro lugar". El periodista contestó a la acusación: "Yo porque conozco lo que hacía y lo que decidía Diego. Vos sabés que no era fácil, entonces caerle a las hijas no me parece. Si Diego no quería no entrabas ni siendo la hija, ni la ex, ni Rocío. Diego era distinto".

El periodista de espectáculos volvió a defenderse diciendo "todo eso que estás diciendo no lo dije yo, lo estás diciendo vos" y volvió a preguntar, esta vez a Brancatelli, "¿de quién es la responsabilidad entonces?". Y sin vueltas, sin importar lo que dictamine la justicia, este último sentenció: "Del entorno que controlaba y manejaba la vida de él, yo no tengo dudas".