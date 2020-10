En plena transmisión, ocurrieron desperfectos técnicos que nadie imaginó. (Foto: El Doce TV)

No pega una. Telenoche no sólo sufre bajas mediciones de rating y cae en las batallas diarias ante Telefe Noticias: su homónimo de Córdoba también sufre fallas técnicas que espantan a sus televidentes. Este episodio ocurrió en la transmisión de El Doce TV (Córdoba) y generó el tan temido zapping. Claro, al no escuchar a los periodistas ni poder oír la información de cada emisión nocturna, el público mermó. Telenoche se quedó sin sonido, al menos en su versión de la provincia de La Docta.

Tras este episodio, las autoridades de El Doce TV (emisora que pertenece en gran porcentaje a Artear) salieron a aclarar la situación, pidieron disculpas y especificaron el origen de las fallas técnicas: "Tras los múltiples mensajes recibidos por la audiencia de El Doce, informamos que pasadas las 20,30hs de este martes se produjo una falla en la transmisión de audio de nuestro canal. Pedimos disculpas a nuestros televidentes y aclaramos que se trató de un problema ajeno a nuestra planta, que estaba emitiendo la señal de manera correcta".

El pedido de disculpas y las explicaciones de las fallas técnicas en Telenoche

"Ante la advertencia sobre el desperfecto, el Área técnica del canal se comunicó con Cablevisión, la empresa proveedora de cable, que todavía no había advertido la situación y detectó una falla en su distribuidor de audio. En algunos minutos se logró solucionarlo y el noticiero siguió su transmisión de manera habitual sin cortes", enfatizaron desde las autoridades de El Doce TV. Sin embargo, el episodio ya estaba consumado: en Córdoba, Telenoche no pudo salir al aire como hubiesen deseado.

María Laura Santillán, ¿desplazada del Telenoche de El Trece?

"Todo esto apunta a acrecentar la guerra entre las dos mujeres más importantes de las noticias en la Argentina: Cristina Pérez y María Laura Santillán. La guerra es esta, el liderazgo femenino de la noche. Cristina Pérez logra mejor número, pero al cortarla van mano a mano. La guerra que se potencia es la de saber si finalmente Cristina termina en Canal Trece", enfatizó Rodrigo Lussich.

Hace pocos días, Cristina Pérez y Rodolfo Barili reaccionaron en las redes sociales tras la decisión de Telefe de quitarles 30 minutos de su histórico horario diario. "Gracias de corazón", enfatizaron ambos conductores. En el caso de Pérez, esta periodista podría tener novedades importantes a futuro. Ya siendo parte del Grupo Clarín y conduciendo un programa en las noches de Radio Mitre, todo hace indicar que no le sería incómodo cambiar de señal y acostumbrarse a su nuevo entorno.