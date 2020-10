Esmeralda Mitre dio un polémico mensaje tras ser eliminada del Cantando 2020. La ex participante del certamen estalló contra las personas que la critican por su personalidad. Tras quedar fuera de concurso ante Lizardo Ponce (quien fue elegido por el voto popular por más del 59% de los votos), la actriz se dirigió hacia los haters y los tildó de mediocres.

"Quiero agradecerle a Canal 13, felicitarte, mi adorado y querido amigo. A los dos, se lo merecen. A mi coach, aprendí muchísimo", comenzó diciendo Esmeralda, quien entonó un discurso ameno y lleno de cariño hacia todos los integrantes del jurado, producción y conducción del Cantando 2020. Acto seguido, hizo hincapié en la importancia de tener amor por el arte y colocó a Moria Casán como el ejemplo a seguir.

"Al jurado, especialmente a Moria por todo el amor que me dio. A su falta de resentimiento, a su generosidad, al amor por el arte. En el arte lo que importa es ser generoso", aseguró Esmeralda Mitre, quien agregó: "Si en el arte no hay generosidad, no hay arte. Moria representa eso".

El enojo de Esmeralda Mitre con los "mediocres" que cuestionan su "sentido del humor"

Luego de expresarse con calidez sobre la totalidad de los integrantes del Cantando 2020, Esmeralda Mitre finalizó su discurso en vivo refiriéndose a las personas que creen que ella sufre de "delirios". Claramente molesta, y en tono irónico, manifestó que la gente a la que ella hizo alusión es "mediocre" y que confunden este problema con el "sentido del humor".

"También le quiero dedicar esto a toda la gente que tiene pensamientos mediocres. Que confunden delirios con sentido del humor. Un besito para todos, bye!", cerró Esmeralda, quien dejó la pista del Cantando 2020 para (por el momento, si no se lleva adelante alguna instancia de repechaje) nunca más volver.

La canción que le costó la eliminación a Esmeralda Mitre

Esmeralda Mitre pasó su peor gala en el Cantando 2020 y el jurado se lo hizo saber con durísimas críticas. Desde que inició la competencia, la actriz optó por cantar más canciones en inglés, razón que molestó a algunos miembros del jurado: al ritmo del clásico A Little Respect, de Erasure, la heredera de Bartolomé Mitre no convenció a nadie, obtuvo el puntaje más bajo de la ronda y pidió ir a la sentencia.

La actriz ingresó al estudio de El Trece cantando Joe le taxi, canción francesa que siempre la acompaña cuando llega a la pista y dedicó su previa a hablar de los problemas familiares que vinieron tras la muerte de su padre, al punto de conmoverse y soltar un par de lagrimas en cámara. Si bien luego de cantar A Little Respect, de Erasure, aclaró que había quedado afectada por la previa, el jurado no aceptó excusa alguna.