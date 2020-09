La actriz y comediante Fátima Florez reveló que éste no es su nombre real. Sorprendiendo a todo el mundo de la farándula, la protagonista dio a conocer su verdadera identidad. En diálogo con Estelita en casa, fue Jey Mammón quien sacó a la luz este secreto que luego fue confirmado por la propia imitadora.

“Tu nombre original es María Eugenia, no es Fátima”, enfatizó el conductor, al aire de América TV. Acto seguido, Fátima Florez reconoció: "Bueno, pero como hace tanto que tengo el Fátima que ya soy Fátima. Mi mamá, toda mi familia me dicen Fátima, y ya me quedó. Todo el mundo me conoce así, aunque mi nombre original también me encanta”.

“Mi marido, Norberto, ni bien me conoció, me dijo… digamos que nació eso. ¿Viste esas cosas mágicas que no las podés explicar? Si me decís cómo nació, no sé cómo fue, pero yo de un día para el otro… un día me fui a acostar con mi nombre, y al día siguiente tenía otro”, manifestó María Eugenia Florez, quien aseguró que su pareja es devota de la Virgen de Fátima. De allí podría haber venido el seudónimo con el que bautizó a quien es una de las personalidades más destacadas del espectáculo.

La lucha de Fátima Florez contra los prejuicios provenientes del machismo

“Yo soy una remadora, peleadora, batalladora… a veces no sé qué más poner. Parece que tenés que venir con premios de otro universo. Siento que a veces, por ser mujer, se me castiga un poco y se me exige mucho –en un medio tan machista ¿no?– mucho más que a otros hombres. Y a otros hombres que hacen lo mismo que yo, pero que no lo hacen tan bien, los aplauden, y yo digo: 'la pucha, si yo llego a hacer eso me aniquilan”, enfatizó Fátima Florez, quien siente que las críticas hacia ella son mayores por el simple hecho de ser mujer.

Feroz cruce entre Fátima Florez y Nacha Guevara en el Cantando 2020

Nacha Guevara explotó contra Fátima Florez al aire del Cantando 2020. La reconocida actriz y jurado del certamen conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández no tuvo piedad con la imitadora, que reemplazó a Carmen Barbieri en la pista.

Imitando a Barbieri, Fátima Florez intentó que la ausencia de 'La Leona' no se sintiera en demasía. Eso generó risas y buen humor en el estudio. Menos en Nacha Guevara. Fue Ángel de Brito quien prendió la llama que luego avivaría aún más fuego. "A Nacha mucho los imitadores no le cierran", aseguró el conductor.