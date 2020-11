Luis Majul volvió a apuntar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su editorial de esta noche en La Nación Mas. En esta oportunidad, el periodista apuntó contra la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia sobre mantener de forma "provisoria" a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Y si bien su colega, Jonatan Viale, mostró su felicidad por la situación, él cree que le dieron "la clave para lograr su impunidad y consumar su venganza. Le acaban de entregar a la vice, la llave para abrir ese enorme portal".

Además, el conductor macrista expresó que si bien quisieron presentarlo "como un fallo salomónico" los terminó acusando de que "borraron con el codo lo que escribieron hace algunos años". También dio su parecer y disparó fuertemente contra las autoridades: "Los primeros tres convalidaron el desplazamiento de los camaristas, explicaron que los van a mantener hasta que sean reemplazados por otros elegidos por concurso. Cuando uno se detiene el fallo, quisieron quedar bien con Dios y con el Diablo".

Nuevamente disparó contra la ex presidenta y avisó que "el daño institucional ya está hecho". Más allá de mantenerlos en sus actuales cargos, expresó: "Que los saquen o los reemplacen con jueces militantes, es solo cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, depende del apuro que tenga Cristina Fernández. Pero ella siempre está apurada cuando se trata de su impunidad. Además, la causa de los cuadernos, acaba de ser herida de muerte. Los jueces están analizando si renuncian. Si se ratifica esto, los kirchneristas van a avanzar contra todos los juicios de corrupción que involucran a los hijos de Cristina".

En la misma línea acusó a "Cristina y su grupo de tareas judiciales" y dejó en claro que "no se van a quedar ahí". De la misma forma, Viale los acusó de que no se quedarán con los brazos cruzados a partir de esta nueva determinación. "No se van a detener hasta que puedan nombrar a un procurador capaz de hacer y decir cualquier cosa. No les gusta la solución de Rafecas. Quieren a uno que sea capaz de presionar a los fiscales para que acusen a los enemigos y hagan la vista gorda con los amigos", manifestó.

Por último, disparó contra el presidente Alberto Fernández en la inauguración del Departamento Judicial de Avellaneda acusándolo de convalidar "su pacto de impunidad con Cristina" y además apuntó contra el mandatario por pedir al parlamento que "se digne a discutir la reforma judicial". Por último, le dejó un mensaje al kirchnerismo y pidió un límite para que "no se sigan llevando al mundo por delante". "Ustedes pueden hacer cualquier cosa para tapar, intentar la impunidad, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro laburo. Solo pretendo, pretendemos, que no nos tomen como estúpidos", sentenció.