Yanina Latorre reconoció que ella es quien maneja la plata de toda la casa, incluso la de su esposo Diego Latorre. No solo eso, sino que admitió que Diego no sabe cuánta plata tiene y que tampoco sabe dónde la guarda. Ante esta situación, la panelista hizo una contundente amenaza contra su marido.

“El jugador de fútbol está acostumbrado al utilero, a esa cosa del ídolo, a que lo sirvan. Mi marido, por ejemplo, no se sabe ni poner el cordón a las zapatillas", comenzó diciendo Yanina en Los Ángeles de la Mañana.

“Mi marido, que no es ni Maradona, no sabe ni el 10% . No tiene idea dónde está la guita, ni donde la tengo yo", admitió la panelista de LAM y lanzó una advertencia para Diego Latorre: "A mi me llega a hacer algo y olvidate. En el momento que pase algo empiezo a mandar los mails, saco todo".

En ese momento, Ángel De Brito le consultó qué pasaba si Diego quiere comprar algo de 50.000 dólares. “¿Te tiene que pedir permiso a vos?”, le preguntó el conductor, intentando entender sus manejos con el dinero. "Todo”, respondió con una tranquilidad Yanina. "Por eso, que haga lo que se le cante el orto. La guita es mía”, aseguró.

De Brito la frenó y le aclaró que la plata "es de los dos", no solo de ella. “De los dos, pero soy mejor administradora que él”, se defendió Yanina.

Sorprendido con las declaraciones de la panelista, De Brito le consultó si Diego Latorre no sabía administrarse y sumar y restar plata. Ante la duda, Yanina respondió: “Sí, sabe, pero es cómodo. Los jugadores de fútbol no se quieren ocupar de nada, ni pagar nada, y eso tiene un costo. Si vos no querés pagar la luz, no querés pagar el gas, no querés pagar las expensas, no querés pagar la patente, no querés facturar… bueno, hay alguien que te lo maneja y el que te lo maneja tiene el poder, que es lo que le pasaba a Diego Maradona. Es la comodidad”.