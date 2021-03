Beto Casella hizo un fuerte reclamo a las autoridades de El Nueve.

Tras los casos de COVID-19 de Any Ventura y Horacio Pagani, las autoridades de El Nueve decidieron que todos los integrantes de Bendita TV se mudaran a Zoom para hacer el programa del martes, desde sus casas. Por tal motivo, el periodista Claudio Pérez hizo desde el estudio el programa en donde Beto Casella aprovechó para arremeter contra las autoridades del canal: "Estamos aturdidos por esta situación".

La advertencia de Casella arrancó cuando Edith Hermida confesó que había estado por la tarde conduciendo el programa Está en tus manos. “No entiendo algunas decisiones. ¿Para ir al piso sos de riesgo y para conducir tu programa podés?”, preguntó Beto. Y molesto por los problemas técnicos de la trasmisión por Zoom sentenció: “Estamos aturdidos por esta situación. Nuestro lugar es ahí en el estudio, ¿no?”.

Además, en torno al estado de salud del periodista deportivo Horacio Pagani: “La cosa empezó ayer a la tarde cuando las primeras informaciones decían que Horacito fue a un sanatorio por dolor en el pecho, sospechando algo cardíaco, porque sabemos sus antecedentes. Y en los análisis aparece un positivo de Covid. Así que imagínense. Hubo preocupación, decían que estaba medio mal de los pulmones, era todo horroroso”.

Antes de contagiarse, Pagani había hecho un pedido a las autoridades de la cartera de salud del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Desde Líbero, el programa que se emite en TyC Sports, había solicitado que le apliquen la vacuna contra el Coronavirus cuanto antes ya que es población de riesgo por su edad y antecedentes de salud.

Fiel a su estilo, exclamó: “Es hora de que me vacunen, viejo. ¡Vacúnenme!”. Cuando su compañero Ariel Senosiaín, quiso bajarle el volumen a su pedido le preguntó si ya se había anotado, como si de eso dependiera que no esté recibiendo la vacuna, pero Pagani respondió que "en la Ciudad no hay listado. Ahora van a llegar vacunas". "Ahora con estas que llegan una semana de plazo le doy al Gobierno de la Ciudad”, sentenció aunque no llegó a tiempo.

"Nos alivió bastante saber que el estudio de las arterias dio muy bien, lo cual era descartar una de las hipótesis de cierta gravedad. Y con el tiempo, hablando con el hijo y la familia nos enteramos también de que los pulmones están bastante bien”, agregó Casella.

Por otro lado, la panelista Any Ventura comunicó su resultado positivo por redes sociales. Ventura esutvo en contacto en contacto estrecho con Alejandra Maglietti y Lola Cordero fuera del estudio de El Nueve. Por eso, las autoridades de El Nueve decidieron que Claudio Pérez -periodista de Telenueve- condujese el programa. “Hoy en el piso se convierte en capitán Claudio Pérez”, difundieron desde las redes del programa.