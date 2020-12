En medio de un móvil navideño de C5N, un joven vivió un momento muy incómodo y huyo de la cámara tras una pregunta. La periodista Sofía Barruti recorría las calles de Belgrano y mostraba las compras de último momento para la Navidad cuando interceptó a un joven para preguntarle sobre el tema.

Sin problemas, la persona frenó y comenzó a dar la entrevista, pero en medio de ella se percató de que estaba en vivo. Para colmo, una inocente pregunta de la movilera lo incomodó y huyó de la cámara.





El insólito diálogo que incomodó a un joven en C5N



La periodista le hizo la preguntar de rigor: "¿Viniste a hacer compras de último momento?". A lo que el joven asintió y decidió seguir hablando con ella, pero a pesar de la buena onda, se lo notó un poco desencajado.



El diálogo



Periodista: "¿Qué compraste?"



Joven: "Nada, no tengo plata"



P: "Uh, me siento muy identificada con él. Me siento muy identificada con vos"



J: "¿Está saliendo en la tele esto?"



P: "Está saliendo en vivo en este momento. En vivo y en directo"



J: "No puedo decir entonces que voy a regalar, no lo puedo quemar"



Hasta ese momento, el intercambio venía bastante bien, pero una sugerencia desde el piso condicionó al hombre, que comenzó a titubear en sus respuestas y provocó las risas de los conductores y la movilera. "¿Por qué no sabés que comprar? ¿Por qué no tenés una idea, porque te parece caro?", consultó Barruti. El entrevistado intentó hacerse el canchero y respondió: "¿Me querés ayudar?".



Sin embargo, la respuesta de la periodista lo dejó completamente en offside. "Y bueno, podría, pero contame a quién le estás buscando regalo", le dijo la movilera. Tímidamente, el joven respondió que "a una chica".



"¿A tu novia?", profundizó Barruti. Esa pregunta detonó la reacción del entrevistado, ya que incluso pese a tener el barbijo en la cara, todos se dieron cuenta de la expresión de su rostro. De inmediato, el hombre se quedó mudo e hizo un ademán con las manos, antes de darse vuelta y volver con un amigo para abandonar la escena.