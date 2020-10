Jorge Rial tuvo, una vez más, una acalorada discusión con uno de sus panelistas. En este caso, el fuerte cruce se dio con Adrián Pallares, que no se guardó nada.

Las peleas entre el conductor de Intrusos en y sus panelistas en vivo no son cosa nueva, pero no dejan de sorprender ya que esas situaciones se cobraron la silla de algunos de sus compañeros históricos, como Marcela Tauro o Luis Ventura. En este caso, el cruce con Pallares, la figura más importante de su panel, dejó un clima de tensión en el estudio.

El choque comenzó cuando en el programa se discutía sobre el escandaloso caso de Martín Cirio, conocido como La Faraona, que se desató al revelar antiguos tweets suyos con comentarios pedófilos. El tema derivó en un debate sobre los influencers y su lugar en el medio, pero nadie se esperaba el enfrentamiento posterior entre Pallares y Rial.

Todo se precipitó cuando se hizo referencia al streaming que realizaron tiempo atrás Cirio, Santiago Maratea, Lucas Spadafora, Lizardo Ponce, Lola y Yanina Latorre. El evento vendió una cantidad importante de entradas pero tuvo fallas técnicas y en las redes también hubo amplias quejas sobre lo desorganizado y falto de contenido del producto.

Pallares opinó que la obra virtual "funcionó muy bien”, pero Rial lo contrarrestó al instante: “Mmmm tengo los números, papi. No me lo puede decir nadie. Conozco el negocio, te lo discuto a muerte”.

Visiblemente incómodo, al panelista le cambió el semblante y respondió molesto. “Está bien, no voy a entrar en ese debate. Decí lo que quieras. ¿Querés entrar ahí? No hay problema”, apuntó.

En ese punto se desencadenó un picante ida y vuelta que terminó con una fuerte declaración de Rial:

Rial: ¿Querés que te muestre los números?

Pallares: No voy a entrar a debatir eso porque sino es una cosa personal.

Rial: ¿Pero vos estás en esto?

Pallares: No.

Rial: Entonces no entiendo qué es lo personal.

Pallares: Si yo te digo que es un negocio y vos me vas a decir ‘no porque conozco el negocio porque estoy adentro’ invalidás lo que yo opine. Si lo invalidás, me quedo callado.

Rial: Esto no fue un negocio.

Pallares: Está bien Jorge, tenés razón.

Rial: Te estoy dando la posibilidad de discutirlo porque sino vos quedás como una víctima y que yo no te dejo hablar.

Pallares: No, ninguna víctima. Vos me invalidaste cuando dijiste que conocés el negocio, ¿yo no lo conozco no?

Rial: ¿El del streaming? ¿Dónde te invalido?

Pallares: Me dijiste que conocés el negocio y yo digo que es un buen negocio. No se hizo otra vez porque salió muy mal artísticamente.

Rial: Pero un negocio no solo es la guita, es la continuidad. A eso voy.

Pallares: Se vendieron muchas entradas pero artísticamente fue un fiasco. Y los productores no quisieron comerse otro frasco. Pero en ese momento ganaron todos plata.

Una vez terminada la discusión, Rial se quedó con la última palabra y sostuvo: “Esta era parte de la discusión con Pallares porque sino después soy el hijo de puta que mato a mis panelistas. Y no los mato. Aclaramos mi concepto de éxito”.