Pablito Ruiz exteriorizó sus sentimientos en la mesa de Juana Viale.

El cantante Pablito Ruiz reveló haber sufrido años difíciles cuando apenas era un adolescente. Hoy, con 45 años, puede contar experiencias que vivió y que quizás antes no pudo relatar debido al daño que le hicieron. Una de ellas fue vinculada a Miguel del Sel, el famoso comediante y actual militante macrista. "Dolía muchísimo", expresó el artista entrevistado por Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand, haciendo alusión a las constantes imitaciones que el ex embajador de Argentina en Panamá realizaba en sus shows teatrales.

"A los dos nos dolían, a mi mamá y a mí, y a mi familia entera. Porque eran burlas de a lo mejor una sexualidad que yo a esa edad todavía no tenía definida. Entonces sí, dolía muchísimo", aseguró Pablito Ruiz, haciendo hincapié en los números con los que Miguel del Sel salía al escenario. Enfatizando en que hoy "no tienen relación" con el humorista, el cantante sentenció: "Eso es lo que me hizo a mí la adolescencia, la pubertad...Porque yo prácticamente me han rescindido contratos por eso".

Antes de liberarse públicamente, Pablito Ruiz sufrió diferentes episodios de bullying más allá de (también) ser hostigado por Miguel del Sel en sus sketches. "No sabían cómo manejarlo, y me decían 'tenés que ser más masculino', o me mandaban al gimnasio. Era otra época, la verdad que no lo sabían manejar. Ricky Martin aguantó mucho, se contuvo mucho tiempo hasta que lo dijo".

Pablito Ruiz y el ejemplo de Ricky Martin

"Fue más o menos en la misma época, él lo dijo y yo también lo dije, y la verdad que es muy liberador, porque después de eso ya está, se acabó el run run, el asedio de los periodistas amarillistas que están siempre buscándote un romance o la foto con alguien del mismo sexo", agregó el cantante, dejando en claro que no ha sido fácil vivir esa situación y tampoco fue comprendido por la prensa y el "humor" de aquel entonces.

De forma emotiva, Pablito Ruiz reveló cómo fue el día en que le contó abiertamente a la prensa cómo era su vida privada y el apuro de un medio por develar la información: "Yo estaba haciendo una temporada en Mar del Plata y estaba con mi pareja en ese tiempo y estábamos todo el tiempo, vivíamos en el mismo departamento, entonces ya la prensa sabían todos. Me llamaron de Crónica y me dijeron sabemos que estás con tal y tal, tipo apurándome, y yo dije diganlo, no tengo problemas, no pasa nada".