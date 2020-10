El ex presidente Mauricio Macri volvió a reaparecer en una nueva entrevista luego de avalar las marchas anticuarentena a lo largo del país, disparar fuertemente contra el peronismo y Cristina Fernández de Kirchner, criticar las medidas de Alberto Fernández y mostrarse, otra vez, como una de las principales caras de Juntos por el Cambio. Esta vez, en diálogo con Jonatan Viale por A24, se mantuvo por la misma línea.

Más allá de todos los dichos, el conductor ultramacrista le reprochó por el resultado de las elecciones presidenciales de octubre pasado y preguntó: "¿Cuán responsable te sentís de que hayan vuelto?". El ex mandatario no fue directo en su respuesta y optó por citar al escritor Rudyard Kipling: "Es un debate... Es como decir, ¿fracasaste o no? Y ahí me gusta pensar en la frase: 'El éxito y el fracaso son dos impostores'. Me sirvió mucho cuando ganaba en Boca, para no creerme cuando no correspondía".

De todas formas, en relación al interrogante de Viale, Macri tiró nuevamente contra CFK y sentenció: "La verdad es que yo tendría que decirte que me des 10 años. Si dentro de 10 años, Juntos por el Cambio va por su segundo mandato y el debate con el peronismo, habiendo roto el secuestro de Kirchnerismo, es de la racionalidad y discutir quién hace las cosas mejor en el rumbo político, como hicieron Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil... Te diría que valió la pena".

Al mismo tiempo, intentó mostrarse crítico por sus medidas: "Fuimos un gobierno que mostró, en cuatro años, algo insuficiente en lo económico. Lejos de la expectativa que generamos". Pero buscó destacar qué hizo durante su mandato, intentando diferenciarse de un gobierno que está atravesado por una pandemia hace más de 8 meses: "Nosotros mostramos otra cultura del poder donde se respetaba a los periodistas, jueces, los gobernadores y el federalismo. Se modernizó y se transparentó el Estado, se apostaba a la revolución tecnológica, teníamos energía, mejoramos la educación, la seguridad y bajaron los homicidios. Apareció una tranquilidad desde un gobierno que no se creía el dueño de la verdad".

Si bien remarcó que buscó "cimentar la institucionalidad con respeto", Viale no se mostró tan de acuerdo y lanzó un segundo reproche: "¿Cuánto sirve todo eso si dejaste más de 30 puntos de pobreza?". Con respecto a esto, Macri expresó: "Acá va otra autocrítica que me hago. Asigné todo mi tiempo a la micro, a resolver la exportación, que la AFIP funcione bien, a tener convenios con los chinos... Y no tenía resuelto lo central que es lo que resuelve la pobreza: tener moneda". Y cerró con una insólita comparación: "Para que se entienda futbolísticamente: es como tener a los dos equipos en la cancha, pero no hay pelota y no se puede jugar. La economía, si no tiene moneda, no existe".