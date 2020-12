Anunció su salida de la señal macrista a través de las redes sociales.

En las últimas horas, una figura de la señal macrista TN anunció su salida del canal y sorprendió a todos. "Chau, gracias por todo", fueron las palabras que eligió para expresarse. Si bien dejó atónitos a sus seguidores, lo cierto es que Sergio Lapegüe realizó un extenso descargo para dejar en claro que sólo se tomará vacaciones y buscará darle un freno a su carrera profesional en pos de preservar su salud.

"Chau, gracias por todo. Desde hace 30 años, la misma caminata. Para los que no conocen el canal, los pasillos son largos. Hay muchos estudios, donde arman y desarman los escenarios de tus programas favoritos. Está utilería. Carpintería. Hay que bajar al subsuelo, para después subir hasta el camerino, vestuario y maquillaje. Después desandar el camino hasta el estudio de Todo Noticias", comenzó diciendo Lapegüe, en lo que parecía un adiós definitivo al canal perteneciente al Grupo Clarín.

En esa misma sintonía, el periodista continuó: "Este fue un año eterno. Difícil. Complejo. De aprendizaje. Sin feriados. Hoy en Navidad, los pasillos estaban vacíos. Como cada mañana a las 5. Soy un agradecido de la vida por trabajar de lo que siempre amé. Es cumplir sueños cada día. Allá a lo lejos me veo entrando como asistente de producción. Con la misma pasión que ahora. Orgulloso de mi camino lento pero firme".

"Necesitamos parar un poco, bajar un cambio. Llevar la máquina a boxes para seguir la carrera. La meta cada vez está más cerca. Entro en vacaciones, gracias de corazón por cada mensaje cariñoso. ¡Los quiero!", cerró Sergio Lapegüe, anunciando su salida de manera temporal. La idea del conductor de la primera mañana de la señal macrista es dedicar su tiempo al ocio y a recargar energías para su regreso.

¿Cuándo volverá Lapegüe a TN? No se sabe con precisión. Este mensaje tuvo el fin de comunicarles a los televidentes que sus vacaciones no serán como las "habituales": el periodista se alejará del medio por tiempo indeterminado y sólo él sabrá y decidirá cuál será el momento para volver a poner en marcha "la máquina" (como él mismo mencionó en su posteo de Instagram).

Marcelo Bonelli dejó en ridículo a Sergio Lapegüe en TN

Ganó Boca Juniors y los hinchas xeneizes explotaron de alegría. Entre ellos está Sergio Lapegüe, el periodista y conductor de las mañanas en TN. Con tono airoso y esperando con ansias la llegada de su colega Marcelo Bonelli, el protagonista realizó una picante introducción en la que aseguró que tendría varias cosas para decirle a su compañero. Sin embargo, cuando el racinguista se hizo presente, le tiró una frase que lo dejó en ridículo al aire: "No sé si te vas a animar a decir las cosas que dijiste".

Más allá de no haber estado presente en el estudio, Bonelli pudo escuchar la introducción de Lapegüe y las chicanas implícitas que el mismo le envió mirando a cámara: "Boca jugó con actitud, ganó 2 a 0, Racing estaba perdido, hizo un planteo muy defensivo (...) En fin, no hay más nada que decir, a las 9:15, Marcelo, preparate. Yo ayer cerré la boca y no dije absolutamente nada. Le hablo al Chelo, a Alberto, a vos, Alberto, porque es Chelo Alberto Bonelli. Tengo tantas cosas para decirte, a vos y a todos los periodistas deportivos".

Luego de esta introducción, Lapegüe reculó y aseguró que no le diría nada tanto a Leo Paradizo (columnista de deportes, hincha de Racing) como a Marcelo Bonelli. Sin embargo, al momento de presentar al Chelo, fue el propio Bonelli el que cruzó al conductor con palabras lapidarias. "Escuché que desde temprano, no sé si te vas a animar a decir las cosas que dijiste".