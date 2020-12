Copa Libertadores: Boca logró el pase a semifinales y Racing no dio la talla

En un partidazo por Copa Libertadores disputado en el estadio ubicado en Brandsen 805, Boca consiguió el ansiado pase a semifinales y sigue su camino rumbo a la máxima obsesión e ilusión de todos los hinchas. El equipo de Sebastián Beccacece no estuvo a la altura, no atacó al campeón del fútbol argentino y se quedó afuera del sueño copero. "Tenía que salir el espíritu, hoy era más psicológico el partido que otra cosa. Sabíamos que teníamos que salir a presionar, que no podíamos salir a esperar. Salió el Boca que queremos todos", sentenció Tevez.

El equipo de Miguel Ángel Russo recuperó la memoria previa al parate a causa de la pandemia por coronavirus y mostró una imagen más similar a la del Boca campeón. Después de la gran victoria ante Independiente en Avellaneda, con una gran remontada por la Copa Diego Armando Maradona, recibió el empujón que necesitaba y jugó un excelso primer tiempo en la Bombonera. Controló la pelota, el juego, el ritmo y las contras. Pasados los 20 minutos, luego de un gran pelotazo de Carlos Izquierdoz, la bajó Sebastián Villa y se la dejó en la frente a Eduardo Salvio que direccionó el cabezazo para el 1-0. A pesar de tener muchas chances de ampliar el marcador, no logró aumentarlo antes del entretiempo.

Durante el segundo tiempo, Racing controló un poco más la pelota pero no logró lastimar al Xeneize. Fue a los 59 minutos, luego de una gran jugada de Carlos Tevez, la abrió para Salvio y "Toto", de muy buen partido después de bajos niveles, esperó y gambeteó a Leonardo Sigali para que lo toque y le cometa falta. El encargado para patear el penal era Izquierdoz pero el colombiano Villa la pidió y definió muy bien, pegada al palo, más allá de que Gabriel Arias se tiró bien a la derecha. Nunca sufrió ante un Racing apático y un planteo difícil de entender por parte del visitante. Sobre el final tuvo más chances de ampliar el marcador pero cerró la serie imponiéndose por 2-1.

La semifinal ante el Santos de Brasil se definirá en Brasil ya que fue el líder del Grupo G y terminó con mejor diferencia de gol. La ida se disputará el miércoles 6 de enero, en La Bombonera mientras que la vuelta está pactada para el 13 de enero, en Vila Belmiro. Los dos partidos, hasta ahora, serán a las 19:15. La otra semifinal enfrentará a River con Palmeiras. La ida se jugará el 5 de enero en el Monumental y la vuelta, el 12 de enero, en Brasil. ¿Habrá nueva final superclásica?