El cantante de Mala Fama no pudo contener su furia.

Invitado a C5N, Hernán Coronel no pudo contener su furia al ser consultado por la gestión de Mauricio Macri. "Andá, no preguntés cosas raras, boludo", respondió el líder de Mala Fama. La pregunta que descolocó al artista tuvo que ver con el accionar del ex presidente de la Nación en cuanto a si ayudó o no a los más humildes.

Metido de lleno en el plano político, Hernán Coronel se mostró claramente ofuscado al momento de ser consultado sobre la gestión llevada adelante por Mauricio Macri entre los años 2015 y 2019. La pregunta del conductor de ADN tuvo que ver con la injerencia del ex presidente en la clase media/baja, algo que el líder de Mala Fama no pudo tolerar.

"Andá, no preguntes cosas raras, boludo. O cosas tan obvias. Es evidente de que pase lo que pase no van a dejar de ser lo que son. Tenemos que buscar el bien común que ocupe más gente y nada más", enfatizó el artista. Coronel siempre estuvo de la vereda del pueblo, alejado de las ideologías políticas que pregona (por ejemplo) su colega El Dipy, más identificado con las políticas de la oposición.

"Te cagó a trompadas", fue la reacción inesperada de la columnista Nancy Pazos, quien le manifestó al conductor de ADN (en tono risueño) el claro malestar que le generó a Coronel el sólo hablar de Mauricio Macri.

Hernán de Mala Fama reapareció y destrozó a Los Pumas: "Gente basura"

El cantante Hernán Coronel, histórico líder del grupo Mala Fama, reapareció en la TV y destrozó a Los Pumas. "Hay que alejarse de la gente basura", aseguró. En diálogo con C5N, el artista se manifestó sobre el respeto que debe haber entre los seres humanos más allá de las clases sociales a las que pertenezcan.

"Hay que respetar las cosas básicas del ser humano, de ser condescendientes. Ser buenos. Ponele, ¿no? Creo que nunca se va a poder lograr del todo. O hay que alejarse o, no sé, otra cuestión que alejarse no queda porque es gente que no va a cambiar nunca", expresó Hernán Coronel, visiblemente molesto con lo acontecido días atrás en cuanto a los tuits viralizados de Pablo Matera y otros integrantes del seleccionado argentino de rugby.

Refiriéndose a su difícil infancia, el cantante Hernán Coronel aseguró: "Hay mucho por qué enojarse, por qué sentirse mal. A mí me pasó de chiquito. Te imaginarás: con esta máscara y con mi oficio. Hay mucho en todos los rubros. En todo círculo de gente siempre va a haber buena gente, y hay que alejarse de las sanguijuelas, de la gente mezquina, de la gente contaminante. De los basuras".