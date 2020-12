Filosas palabras del periodista tras la salida de su compañera.

El periodista Diego Leuco se pronunció sobre la salida de María Laura Santillán, su compañera en los últimos años de Telenoche. Y lo hizo de forma inequívoca, como si intentara ocultar la carta documento que la protagonista presentó para no regresar nunca más al noticiero central de El Trece. De forma irónica, y en tono de palazo, el cordobés aseguró delante de cámara que su colega "se sentía mal" y le mandó "un beso grande".

La emisión de este miércoles 15 de diciembre comenzó de esta manera: Diego Leuco saludó a los televidentes y se mostró solo, sin ninguna compañera. A su lado faltaba María Laura Santillán, que no regresará al envío en el que hubiese permanecido sólo hasta fin de año. Cabe destacar que Santillán ya había arreglado su salida de Telenoche: el caso fue que la misma se precipitó por decisión de la propia conductora y hasta resolvió iniciar acciones legales contra el Grupo Clarín y dejar la empresa por completo.

"Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos, hoy sin María que se sentía mal. Le mandamos un beso grande, y comenzamos como siempre, con lo que tenés que saber a esta hora", fueron las palabras del periodista cordobés, quien internamente supo que este anuncio se trató de una cortina de humo para tapar el escándalo iniciado por Santillán.

Los detalles de la salida de María Laura Santillán de Telenoche

María Laura Santillán envió una carta a documento contra El Trece y abandonó Telenoche. La conductora macrista iba a dejar el noticiero a fin de año, pero decidió alejarse de forma anticipada e iniciando acciones legales contra la empresa. En las últimas horas trascendió que podría recalar en CNN Radio para encargarse de la primera mañana, tras la salida de Luis Majul.

La noticia de que la histórica periodista del Grupo Clarín no renovaría su contrato en 2021 se conoció en las últimas horas. Si bien se esperaba que estuviera hasta fin de año, en la noche del martes no se presentó en el estudio y envió una carta a documento contra el canal. De esa forma, anticipó su salida de forma similar a lo que hizo su ex compañero Santo Biasatti años atrás.

En un principio, se imaginaba que Santillán continuaría dentro del Grupo Clarín y las autoridades se encontraban buscándole un lugar para no perderla en 2021. De todos modos, la conductora y periodista decidió ponerle fin a un ciclo en el que poco a poco fue siendo desplazada hasta correrla de escena por completo.