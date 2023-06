Telekino 2275: resultados del sorteo del 11 de junio y controlar cartón

Resultados del sorteo de Telekino 2275 para controlar cartón. Jugada correspondiente al domingo 11 de junio de 2023 a las 16 horas.

Controlar el cartón del Telekino es lo que habitualmente realizan todos los participantes de este sorteo que se emite por Canal 9, desde las 16 horas del domingo, en Argentina. Los números que salen en este juego y en el Rekino son publicados en vivo por El Destape. El repaso de los resultados del Telekino 2275 y Rekino de hoy domingo 11 de junio de 2023.

Además de la modalidad original de Telekino, Rekino también sortea semanalmente con el número del cartón (parte izquierda del mismo) diversos premios. Entre los mismos, puede haber autos, electrodomésticos o viajes. Sólo son válidos los cartones vendidos, habiendo ganadores diferentes todas las semanas.

Resultados del sorteo de Telekino 2275 para controlar cartón del domingo 11 de junio de 2023.

Telekino 2275: resultados de hoy 11 de junio y controlar cartón

Rekino: resultados de hoy 11 de junio y controlar cartón

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.

Un obrero apostó en la Quiniela y su vida cambió para siempre: cuánto dinero ganó

La emoción y la fortuna se encontraron en la Quiniela Plus de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, donde un obrero humilde se convirtió en el afortunado ganador de $28 millones de pesos. Con tan solo ocho aciertos, este empleado logró cambiar su vida de la noche a la mañana. En qué lugar jugó y qué comentó el dueño de la agencia sobre este increíble suceso.

El nuevo millonario realizó su apuesta en la agencia de lotería y quiniela ubicada en la calle Paso y Río Dulce de Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires. Según Daniel, el agenciero encargado de tomar la jugada ganadora, se trata de un cliente habitual del comercio, por lo que este triunfo es aún más especial. "Tenemos un ganador millonario en Punta Alta", celebró Daniel.

El quinielero expresó su alegría y compartió detalles sobre el afortunado ganador de la Quiniela Plus: "Estamos muy contentos de obtener ese premio para una persona de aquí. El ganador es un empleado y se hizo acreedor de $28.155.126, en la modalidad Quiniela Plus". Además, el agenciero recibirá el 1% del premio, ya que no se realizan descuentos.

El dueño de la agencia también manifestó su felicidad ante la noticia: "Estamos muy contentos porque es un premio muy bueno para Punta Alta y tenemos un nuevo millonario en nuestra localidad". Destacó que el ganador es un empleado que necesita el dinero para su familia, lo que hace que este premio tenga un impacto significativo en su vida.