Telekino 2246: resultados del sorteo del 20 de noviembre y controlar cartón

Resultados del sorteo de Telekino 2246 para controlar cartón. Jugada correspondiente al domingo 20 de noviembre a las 13 horas.

Controlar el cartón del Telekino es lo que habitualmente realizan todos los participantes de este sorteo que se emite por Canal 9, desde las 13 horas del domingo, en Argentina. Los números que salen en este juego y en el Rekino son publicados en vivo por El Destape. El repaso de los resultados del Telekino 2246 y Rekino de hoy domingo 20 de noviembre.

Además de la modalidad original de Telekino, Rekino también sortea semanalmente con el número del cartón (parte izquierda del mismo) diversos premios. Entre los mismos, pueden haber autos, electrodomésticos o viajes. Sólo son válidos los cartones vendidos, habiendo ganadores diferentes todas las semanas.

Los resultados del Telekino 2246 de hoy domingo 20 de noviembre.

Telekino 2246: resultados de hoy 20 de noviembre y controlar cartón

Aquí saldrán los resultados de los números que salieron en el Telekino 2246 del domingo 20 de noviembre..

Rekino: resultados de hoy 20 de noviembre y controlar cartón

Aquí saldrán los resultados de los números que salieron en el Rekino del domingo 20 de noviembre.

Ganó 30 millones en el Quini 6 y no lo encontraron: qué pasa si un ganador no aparece

En la ciudad de Jesús María (Provincia de Córdoba), una persona logró ganar 30 millones de pesos en el Quini 6, pero increíblemente no apareció por ningún lado para cobrar el premio.

De acuerdo a lo que comentó un agenciero de dicha ciudad, su local vendió el ticket ganador en la Lotería de Santa Fe. Sin embargo, no hubo nadie que reclamara el dinero. "No aparece. Tenemos al ganador del Quini 6, el único ganador del país de un sorteo que se cumple el plazo para cobrar el premio el próximo lunes (7 de noviembre). El próximo lunes, en horario bancario, ya no tiene más chances", advirtió Juan Aznar.

"Son 30 millones de pesos en el premio. Estamos con una gran expectativa en Jesús María. Todos están esperanzados con que aparezca el ganador de dicho premio", había agregado el agenciero, quien dejó en claro que le encantaría que el ganador se presente para retirar el dinero.

De acuerdo a lo que indican las reglas del juego, como el ganador del Quini 6 no se presentó para retirar el premio de los 30 millones de pesos, el dinero volvió a trasladarse a los organizadores de la lotería. En este caso, regresó a la Lotería de Santa Fe, que fue la quiniela en donde se registró la apuesta.

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.