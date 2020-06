En medio de las últimas reuniones entre las autoridades nacionales y porteñas para definir cómo será la prórroga de la cuarentena dentro de la Ciudad de Buenos Aires, Verónica Lozano volvió a apelar al humor. Esta vez, su protagonista elegido fue Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gobierno. Ante las versiones que indican una posible apertura de actividad física nocturna, la conductora relacionó esta novedad con la pasión del político por el running.

Allí fue cuando la líder de Cortá por Lozano lanzó el dardo explosivo: "Es pelado y no abre las peluquerías". Minutos antes, Verónica se refirió al gusto por correr de Larreta con la siguiente frase: "Que vaya corriendo a la reunión con Alberto Fernández​". De hecho, en consonancia con el inicio de su broma, le agregaron: "Es un gran runner”.

Desde su panel, la periodista Paola Suárez le aclaró que la esposa de Rodríguez Larreta continúa sin poder realizar sus tareas, ya que no están dentro de las actividades esenciales ni próximas a habilitar. De este modo, replicaron los dichos de Lozano aclarando que no se trata de una cuestión de gustos: "Pero mirá, su mujer (Bárbara Diez) es wedding planner y él no habilitó los eventos”.

Sin embargo, la figura de Telefé continuó con su relato: “Por eso… después dicen de la grieta pero… la peluquería, él es pelado y todavía no la habilitó. Y a él le gusta correr y habilita la corrida”. Acto seguido, Lozano se encargó de aclarar que todo fue una ironía. Y lo hizo teniendo en cuenta los episodios recientes con Nicolás Wiñazki y Patricia Bullrich. "Le ponemos humor", sentenció