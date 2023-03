Cómo hacer captura de pantalla en la computadora

Qué necesitás saber para guardar una captura de pantalla de lo que estás haciendo en tu computadora.

Ya sea para mostrar un error en algún programa o para capturar una imagen especial en tu videojuego favorito, saber sacar capturas de pantalla es un conocimiento muy útil que te va a acompañar el resto de tu vida digital. En el celular suele ser fácil e incluso el problema termina siendo la cantidad de capturas de pantalla que inundan la galería.

Por otro lado, en la computadora no es tan fácil como apretar dos botones a la vez o poner cierta cantidad de dedos sobre la pantalla. No es muy difícil tampoco, pero hay que saber hacerlo para lograr guardar una imagen con lo que queremos mostrarle a otra persona al final del día. Y por supuesto que no todas las computadoras funcionan igual.

En esta oportunidad se diferenciará entre las computadoras que tengan alguna versión del sistema operativo Windows, el más conocido, y aquellas computadoras de la empresa Apple que tienen otro sistema operativo. Las MAC tienen una experiencia de usuario completamente distinta y la forma de sacar una captura de pantalla no es la excepción.

Instrucciones para realizar una captura de pantalla en Windows

Para realizar una captura de la pantalla completa, pulsar el botón Imprimir pantalla (también puede estar etiquetado como Impr pant o PrtScrn) del teclado. Puede estar cerca de la parte superior, a la derecha de todas las teclas F (F1, F2, etc.) y a menudo en línea con las teclas de flecha.

Para realizar una instantánea sólo del programa que está activo, mantener pulsado el botón Alt (situado en cualquiera de los lados de la barra espaciadora) y, a continuación, pulsar el botón Imprimir pantalla.

Para ver esta instantánea o guardarla como una imagen, utilizar Microsoft Paint (Paint) o cualquier otro programa de gráficos. Es recomendable utilizar el programa Paint.

Para abrir el programa Paint en el sistema, ir a Inicio -> Programas -> Accesorios->Paint

En la página en blanco de Paint, hacer clic en Editar y, a continuación, hacer clic en Pegar y la captura de pantalla aparecerá en la página en blanco.

Para guardar, realizar los pasos habituales para guardar una imagen o gráfico (por ejemplo, haga clic en Archivo, Guardar como o Guardar.)

Seleccionar la ubicación que desee (unidad/carpeta) para guardar el archivo. La ubicación por defecto es el Escritorio. Escribir el nombre que desee en Nombre de archivo. También puede seleccionar el tipo de imagen que desee haciendo clic en la opción Guardar como tipo en el menú desplegable.

Capturas de pantalla en computadoras

Cómo realizar una captura de pantalla en Mac OS X

Pantalla completa

En el teclado, pulsar Comando-Mayús-3

Realizar la captura de pantalla y guardar como un archivo en el escritorio.

Una parte de la pantalla