La dura reflexión de Dalia Gutmann: "Me fui llorando"

La comediante Dalia Gutmann habló sobre los límites del humor y los temas sobre los cuáles pueden o no hacerse chistes y deslizó una triste reflexión en base a su experiencia. "Me fui llorando porque soy extremista", reconoció.

En diálogo con Verdades Afiladas (El Destape Radio) la comediante Dalia Gutmann y el actor Fernando Gonet adelantaron Como te soñé, una obra teatral escrita y dirigida por Esther Goris que puede disfrutarse en el teatro Chacarerean (Nicaragua 5565, CABA) los martes a las 20.30 horas, y dieron precisiones sobre la trama. "La historia se centra en una escritora que se empieza a enamorar del personaje que está escribiendo. La obra habla del vínculo que se genera entre un autor y los personajes que escribe", expuso la esposa de Sebastián Wainraich, protagonista de la puesta en escena.

Durante la charla, Gutmann habló sobre públicos más y menos receptivos a la comedia y expuso su punto de vista a la hora de tratar con plateas difíciles: "Mil veces te puede pasar que el público esté frío y no se ría. Es raro que un maleducado te lo exprese, pero creo que nunca se lo debería enfrentar, le devolvés la plata (...) Nadie te prepara para que te pasen esas cosas como comediante. Acá, por suerte, no hay una cultura de haters que te digan que es horrible lo que haces".

Pero cuando se le fue consultada por los límites del humor y la coraza que deben tener los artistas para evitar que las críticas los afecten, admitió: "Si vos decidís hacer humor con algo muy polémico, tenés que bancartela y no hacerte el boludo cuando algo te vuelva (...) Hay algunas funciones de las que me fui llorando porque soy extremista. A veces me voy demasiado feliz y otras veces muy angustiada. Depende el día".

El comentario menos pensado de Dalia Gutmann sobre Sebastián Wainraich: "Porquería"

La creadora del stand up Cosas de Minas se refirió al viaje a Qatar que Wainraich hizo para ver los partidos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. En dicho marco, contó que el comediante sentía culpa por haberse ido un mes a otro país y por haberla dejado a ella con sus hijos. "Él es muy culposo. Somos los dos muy culposos, pero en cosas distintas. A mí me parece una obviedad que si vos amás el fútbol, tenés la posibilidad de irte a un Mundial, no lo pensás. Pero sí, lo vivía con culpa, manifestó Gutmann, en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae. Y luego cuestionó a su pareja por haberse marchado antes de la final del Mundial: "De hecho se volvió antes; como un boludo, quiso volverse antes. Así que la final la vivió acá y se quería matar, pero bueno".

La periodista le preguntó a Dalia cómo fue el reencuentro con el padre de sus hijos, tras varias semanas sin verse, y ella respondió con un latiguillo cargado de humor: "Una porquería (risas). Él vino muy a 220 con el Mundial y estábamos en sintonías totalmente distintas, no pensaba en otra cosa. Todo el tiempo mirando videítos en el celular, fascinado, y yo era como una tía que está contenta por sus sobrinos".

"Ahora estamos bien. Viste que las parejas, sobre todo de muchos años, como que de repente estás: 'Me separo, ya está, ya se fue todo a la mierda'. Y de repente tenés un gesto de amor o tenés un encuentro lindo, y te dan ganas de seguir", concluyó la humorista, con relación a cómo es el día a día de su relación con Wainraich.