La obra de teatro de Casados con Hijos nunca se verá en escena. El proyecto que buscaba reflotar la exitosa serie cómica de Telefe tuvo problemas desde el comienzo y la pandemia de coronavirus llevó a los productores a tomar una decisión final.

El estreno de la obra estaba pensado para junio, pero luego se pasó para enero de 2021, cuando se pensaba en una temporada de verano fuerte, pero la extensión de la lucha contra el COVID-19 provocó una reevaluación y la decisión de cancelarla.

“Por las actuales condiciones sanitarias derivadas de la pandemia, provocadas por el coronavirus, y las proyecciones en relación a la misma vinculadas a la presentación de espectáculos públicos en la temporada de verano 2021, nos llevan a considerar y decidir la no conveniencia de la presentación de la obra Casados con hijos en el Teatro Gran Rex”, aseguraron en un comunicado los productores.

Desde la organización ya anunciaron también que a quienes adquirieron sus entradas con anticipación le devolverán el dinero. “Lamentamos los inconvenientes que esto pueda provocar”, se disculparon.

Las últimas noticias respecto de la obra las había dado el productor Axel Kuschevatzky a mediados de septiembre, cuando la decisión aún era otra. “Los libros de Casados con hijos ya están terminados y fueron entregados con todos los personajes. Todo dependerá de las autoridades sanitarias para que se pueda hacer. Es imposible realizarla a media sala”, dijo en declaraciones radiales.

Los conflictos de la obra de Casados con Hijos

Desde un inicio, la obra de Casados con Hijos tuvo varios idas y vuelta. Primero costó reunir al elenco original integrado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo de Bellis, Érica Rivas y los hermanos Darío y Luisiana Lopilato y luego se dio una baja fundamental.

Debido a algunas diferencias, Rivas se terminó alejando de la obra. Si bien las primeras versiones de su salida indicaron un conflicto de agendas con otros trabajos, la actriz se encargó de desmentirlo en redes y dejó en claro que hubo problemas. Allí, explicó que sencillamente fue separada del proyecto.

“No es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo” afirmó quien encarnó a María Elena Fuseneco.

Tras el descargo de Rivas, salió a responder Gustavo Yankelevich y dio su versión: “Por un lado, no firmó el contrato que sí firmaron todos sus compañeros. Por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort”.