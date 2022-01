HBO Max crece pese a la desaceleración del sector

El servicio de streaming HBO Max, de WarnerMedia, ganó suscriptores durante las fiestas navideñas, desafiando la desaceleración del ritmo de crecimiento de algunos servicios rivales, gracias a una programación que incluyó la reposición de su popular serie "Sex and the City" y películas de estreno como "The Matrix Resurrections".

HBO terminó el año con 73,8 millones de abonados a su servicio de streaming y a su cadena de cable homónima, frente a los 69,4 millones de septiembre. Este avance, junto con la incorporación de casi 900.000 suscriptores telefónicos mensuales de pago, hacían subir las acciones un 3%, a 26,46 dólares, en las operaciones del mediodía.

"Creo que el techo de los servicios de streaming es mucho más alto de lo que hemos visto hasta ahora", dijo el presidente ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, en una entrevista. "Esto se va a convertir rápidamente, para las empresas de guiones, en una carrera de tres caballos".

A HBO Max aún le queda un largo camino para alcanzar al líder del mercado, Netflix Inc, con sus 214 millones de suscriptores, y a Disney+, de Walt Disney Co, con 118 millones.

El crecimiento de Disney se ralentizó en el cuarto trimestre fiscal de la compañía, lo que provocó un banquero bajara la calificación de la acción. Disney+ sólo sumó 2,1 millones en el trimestre de octubre.

Netflix, que sufrió una fuerte desaceleración en el primer semestre de 2021, registró un repunte en las suscripciones en octubre, añadiendo 4,4 millones en el trimestre, impulsado por la sensación mundial "Squid Game".

HBO Max registró ganancias al ampliar el alcance del servicio desde un único mercado, Estados Unidos, a 46 países. Kilar afirmó que la expansión mundial continuará este año, con el objetivo de llegar a 190 países.

Con información de Reuters