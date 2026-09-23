Susanna Griso (56 años): "Nunca he hecho dieta, hago pilates, entreno fuerza y practico el método VILPA"

A sus 56 años, Susanna Griso mantiene una rutina activa que combina diferentes disciplinas deportivas y una alimentación que no está basada en dietas. La presentadora de televisión española se levanta cada día muy temprano para afrontar más de cuatro horas de televisión y encuentra en el ejercicio una de sus herramientas para mantenerse fuerte y activa.

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"Nunca he hecho dieta y ni si quiera me peso, en los últimos 10 años no me he pesado nunca. No controlo demasiado, como sano y me gusta", explica Susanna Griso en TELVA. En cuanto al ejercicio, cuenta: "Procuro hacer un día pilates, otro día entrenamiento de fuerza y salir a correr". Además, reconoce que practica el método VILPA y que la natación es uno de sus deportes favoritos: "Me gusta mucho nadar media hora o cuarenta minutos".

Pilates, fuerza y carrera para mantenerse activa

La rutina deportiva de Susanna Griso no se limita a una única disciplina y combina pilates, entrenamiento de fuerza y running, tres actividades que incorpora a su semana de manera habitual. El pilates forma parte de su rutina desde hace años y cuenta que comenzó a practicarlo apenas 15 días después de dar a luz a uno de sus hijos. Desde entonces, nunca lo abandonó y para sus sesiones cuenta con una monitora, Perri, que la guía en esta disciplina.

A esto suma el entrenamiento de fuerza y salir a correr. La propia presentadora reconoce que no siempre tiene ganas de entrenar, pero que nota los beneficios una vez que empieza: "Me gusta entrenar, me siento muy cómoda y aunque hay días en los que me da mucha pereza, me compensa porque luego cuando entro en la dinámica del deporte me siento mucho mejor".

Qué es el método VILPA que practica Susanna Griso

Entre sus hábitos de actividad física también aparece el método VILPA (Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity), una forma de incorporar pequeños períodos de actividad física intensa a la vida cotidiana. La idea consiste en aprovechar determinadas actividades del día para elevar la intensidad durante períodos breves. Por ejemplo, subir escaleras rápidamente o caminar a un ritmo más intenso durante algunos minutos. No se trata necesariamente de sumar una sesión completa de entrenamiento, sino de introducir pequeños esfuerzos físicos durante las actividades cotidianas.

La alimentación de Susanna Griso, sin dietas restrictivas

En cuanto a su alimentación, Griso asegura que nunca hizo dieta y que tampoco tiene el hábito de pesarse. Su estrategia pasa por mantener una alimentación que considera saludable y permitirse comer lo que quiere. "Mi fórmula mágica para afrontar la mañana con energía es desayunar mucho fruto seco y mucha granola", contó. Además, se permite antojos: "Nunca dejo de darme una alegría con un dulce".