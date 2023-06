Una plataforma como Netflix paga en dólares por ver series y películas: cómo inscribirse

Se trata de una nueva plataforma de streaming que posee un servicio de tecnología blockhein. Cuál es la aplicación que te paga en dólares por ver sus contenidos.

En la actualidad, el mercado de las plataformas de streaming cuenta con grandes variedades dentro de las cuales se destaca Netflix, Disney+, HBO+, Amazon Prime, quienes ofrecen a sus suscriptores una interesante cantidad de contenidos para que puedas disfrutarlos desde tu hogar. Teniendo presente esta situación, también hay compañías que han desarrollado otras alternativas con apuestas atractivas para quienes deseen encontrar propuestas nuevas. Cuál es la aplicación que te paga en dólares por apreciar su biblioteca de contenidos.

Se trata nada más y nada menos que de Flixxo, una plataforma gratuita de video que cuenta en la actualidad con una cifra cercana a los 150.000 usuarios en el territorio nacional. Su catálogo está compuesto por producciones audiovisuales de diferentes lugares del planeta con un componente en común: atraer a la audiencia con historias cortas. La mayoría de sus episodios están entre los 120 segundos hasta los 18 minutos.

A diferencia de los magnates de este difícil mercado, esta apuesta desarrolló una plataforma que recompensa a los usuarios y a los creadores de contenidos por la actividad que tengan. Si, así como lo acabas de leer, Flixxo entrega en su criptomoneda nativa unos tokens para quienes vean las publicidades que hay dentro del sitio y también para aquellas personas que cumplen con cierto tipo de retos. Es importante tener en cuenta que esta moneda digital puede venderse en el mercado y su cotización actual es de 0.005561. dólares.

"Hoy veo gente mirando series de Netflix en un viaje en subte y se que esa serie se pensó para ver en una TV grande, tirado en un sillón. Algo no encaja. Ahí entran las microseries, ideales para un break, para ser consumidas en el teléfono. Las microseries no encuentran plataforma y al no tener plataforma, cada una está remando para conseguir una audiencia (y con suerte una monetización)", sostuvo Adrián Garelik, el creador y fundador de esta app.

El CEO de la compañía reconoce que su objetivo es encontrar un nuevo modelo de distribución en el cual sus contenidos se puedan monetizar teniendo en cuenta los hábitos de consumo que se encuentran en las nuevas generaciones a través de propuestas diferentes. Garelik considera que el modelo Netflix está un poco desactualizado y se encuentra dirigido a adultos que tienen tarjeta de crédito y que pagan mensualmente un abono.

Es importante recordar que para convertirse en usuario Flixxo debes ingresar en su website oficial y posteriormente crear tu cuenta, ya sea por medio de tu perfil de Facebook o directamente por tu ID Apple.