Quién es el nuevo novio de Sabrina Rojas: "15 años menor"

Sabrina Rojas contó que está saliendo co.n alguien "15 años" menor

En medio del huracán mediático que envuelve a Luciano Castro y Griselda Siciliani, Sabrina Rojas dejó en claro que su presente es mucho más relajado. En su paso por Ángel Responde, por Bondi Live, la modelo sorprendió al blanquear su estado civil con una frase que no tardó en viralizarse: "Estoy soltera, pero chongueando como loca".

Lejos de mostrarse afectada por los dramas del pasado, Rojas admitió que se permitió flexibilizar sus propios prejuicios a la hora de las citas. Si bien aclaró que para formalizar una pareja prefiere hombres de su edad, confesó que actualmente se está divirtiendo con alguien mucho más chico.

El conductor Ángel de Brito intentó adivinar la diferencia de edad, arriesgando que el nuevo candidato era "veinte años menor". Entre risas, Sabrina corrigió la cifra pero validó el dato del "colágeno": "Quince años, diez... Después te voy a mostrar".

La actriz reconoció que el mercado de citas cambió drásticamente para ella en el último tiempo. "No me gustan los chicos jóvenes para ponerme en pareja, pero bueno, a veces te cautivan", explicó, dejando la puerta abierta al disfrute sin etiquetas.

Quiénes la buscan

Sabrina también reflexionó sobre su éxito inesperado con las nuevas generaciones. "Cómo me buscan los pibes más jóvenes. Me buscan más que los de mi edad. Me encara mucho el pibe joven", aseguró. Ante la anécdota, De Brito remató la charla con un elogio a su historial amoroso: "Siempre comió bien".