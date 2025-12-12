La durísima advertencia de Rial al Gobierno por la causa Andis: "Van todos".

El periodista Jorge Rial lanzó una advertencia que enciende las alarmas en la Casa Rosada. En Carnaval Stream, dio precisiones sobre el avance de la causa que investiga la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

"No se habla de la Agencia de Discapacidad, que avanza", arrancó el periodista, para luego soltar el dato más fuerte: la confesión del titular del organismo. "Y que ya (Diego) Spagnuolo, entre gallos y medianoches, presentó un escrito hace dos noches aceptando que todo lo que se puso al aire en Carnaval era cierto", reveló Rial, validando las denuncias periodísticas previas.

Ante este escenario, el conductor fue tajante sobre el futuro inmediato de los implicados y lanzó una advertencia directa: "Ahora vienen las indagatorias la semana que viene. Viernes que viene van todos a indagatoria y seguramente van a salir procesamientos, muchachos". Y cerró con una frase que sugiere que el escándalo recién empieza: "Están pasando cosas".

Viviana Canosa y la reforma de la "esclavitud"

En el mismo programa, Viviana Canosa se sumó a las críticas por el blindaje mediático, pero apuntó los cañones contra la Ley Bases y la flexibilización del trabajo. La conductora denunció que los grandes medios usan el conflicto de la AFA para tapar el ajuste real. "Los medios más importantes de la Argentina están hablando de un tema que a la gente no le cambia la vida en absolutamente nada", se quejó Canosa. Y definió el proyecto oficial con una palabra brutal: "La reforma laboral, que es volver a la esclavitud, sí. Y por eso no hablan".

Rial coincidió con su compañera y amplió el menú de temas "prohibidos" en la agenda hegemónica: "No hablan de la reforma laboral, no hablan de la inflación que se le disparó a este Gobierno. No se habla de eso. No se habla del papelón de Milei viajando 50 horas como se resolvía con un comunicado de prensa".